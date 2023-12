Zažite v Slovenskej filharmónii koncert so svetelnou projekciou

Na decembrových koncertoch zažijete zimnú, adventnú či sviatočnú atmosféru. V utorok 5. decembra sa v Slovenskej filharmónii predstaví zoskupenie mladých hudobníkov ENSEMBLE SPECTRUM, ktoré pred desiatimi rokmi založil skladateľ Matej Sloboda. Jeho túžba prinášať verejnosti nové diela a zážitky sa tentoraz pretaví do slovenskej premiéry diela súčasného dánskeho skladateľa Hansa Abrahamsena Schnee, ktoré zaznie na Slovensku po prvýkrát. Hudobné vločky zaznejú tematicky v predvianočnom čase a budú unikátnou ochutnávkou aktuálnej klasickej tvorby. Atmosféru koncertu v Malej sále Slovenskej filharmónie umocní svetelná projekcia zrealizovaná poslucháčmi VŠVU. Koncert sa začne o 19.00.

„“Schnee“ alebo „Sneh“ súčasného dánskeho skladateľa Hansa Abrahamsena (1952) je fascinujúce hudobné dielo, ktoré zrkadlí náladu zimy ako ročného obdobia. Ide o inštrumentálny cyklus, ktorý sa stal pomyselnou klasikou 21. storočia. Skladba pozostáva z desiatich kánonov inšpirovaných kanónmi J. S. Bacha a ponúka hodinu intímnej a tajomnej hudby, ľahkej ako pierko. Abrahamsen hovorí: „V Schnee je jeden moment natiahnutý tak ďaleko, ako je to len možné. V určitom momente sa hudba vytratí. Ostáva len vánok.“ Sneh pripomína prechádzku vo víriacich sa vločkách, bez toho, aby ste našli cestu. Táto poetická hudba sa pohybuje nielen dopredu, ale aj dozadu či do kruhu a niekedy zostáva úplne nehybná. Nechajte sa ňou unášať spolu s nami,“ pozýva na koncert Matej Sloboda, umelecký vedúci a dirigent komorného zoskupenia ENSEMBLE SPECTRUM.

Popri návšteve koncertov môžete zakúpiť HUDBU svojim blízkym a prekvapiť ich tento rok originálnym darčekom. V Pokladnici Slovenskej filharmónie ponúkame DARČEKOVÉ POUKÁŽKY.

Vstupenky na koncerty si kúpite aj online na filharmonia.sk.

EnsembleSpectrum patrí medzi najvýraznejšie a najaktívnejšie slovenské súbory špecializujúce sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia. Z túžob uvádzať menej známe a nové diela, ktorých zdolanie často predstavuje mentálnu a technickú výzvu sa postupom rokov stala vášeň a životné poslanie motivujúce nás do stále väčších a závažnejších dramaturgií presahujúcich hranice hudby.Za desať rokov svojich aktivít súbor naštudoval vyše stotridsať rôznorodých diel súčasnej domácej a zahraničnej tvorby, založil vydavateľstvo UBU Collection (utopická brána umenia), pod ktorým vydal tri z celkovo piatich album, vytvoril na vzdelávanie zameraný Inštitút otázok pre súčasnú hudbu a vo svetovej premiére uviedol vyše šesťdesiat nových diel, vytvorených tiež na objednávku EnsembleSpectrum. Patričné miesto obsadzujú aj slovenské premiéry diel. EnsembleSpectrum je pravidelným iniciátorom vzniku nových diel najmä prostredníctvom projektu zameraného na mladú generáciu, projektu New Dawn. EnsembleSpectrum sa pravidelne predstavuje na významných domácich (Melos-Étos, Viva Musica!, Nová slovenská hudba), prehliadkach (Galéria Hudby, Konfrontácie, Hudba u Fullu), ale aj zahraničných festivaloch (MicroFest Prague, MusicOlomouc) a prehliadkach (Fête de la Musique) ako aj na vlastných dedikovaných koncertoch (New Dawn On the

Road, Rezonancia farieb, Mikroskop – Platforma pre mikrointervalovú hudbu, Avantgarda 60) alebo unikátnom deväť hodinovom maratóne Sleepover v Novej Cvernovke.V roku 2018 súbor debutoval s nahrávkou New Dawn, ktorú nasledoval titul Avant-garde of the ’60s

(2021) venovaný komorným dielam slovenskej tvorby 60. rokov a New Dawn Vol. 2 – La femme armée (2021), ktorý bol nominovaný na ocenenie Radio_Head Award v kategórii klasická hudba za rok 2021. Tento titul tvorí spolu s debutovou nahrávkou Doublebassement kontrabasistu Františka Výrostka & BraCk Players začiatok aktivít priestoru pre šírenie súčasného umenia UBU Collection (utopická brána umenia). Dve nominácie na ocenenie Radio_Head Award za rok 2022 v kategóriách klasická ako aj experimentálna hudba získal EnsembleSpectrum za profilové CD jeho umeleckého vedúceho Mateja Slobodu – Doctor ONE & Mistress PULSE (2022). V roku 2023 vydal súbor dva albumy – 2CD Joy Boy

Dedikovaný hudbe amerického a slovenského minimalizmu a tretie pokračovanie projektu New Dawn s hudbou mladých skladateliek a skladateľov zo Slovenska a zahraničia.

Informačný servis