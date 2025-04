Závod Carpathia v Prievidzi oslavuje 150 rokov svojej existencie. Naďalej si ctí tradície, ale myslí aj na budúcnosť

Potravinársky závod Carpathia v Prievidzi, ktorý je známy výrobou dehydrovaných kulinárskych produktov, oslavuje v tomto roku 150. výročie svojho vzniku. Ide o jeden z mála podnikov na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť tak dlhou a nepretržitou prevádzkou. Priamo v závode vznikajú nové receptúry a desaťtisíce ton výrobkov z neho mieri nielen do slovenských domácností, ale aj domácností po celom svete.

V roku 1992 závod odkúpila spoločnosť Nestlé, najväčší výrobca potravín a nápojov na svete. „Vďaka investíciám do modernizácie sa závod postupne vypracoval na svoju súčasnú špičkovú pozíciu: patrí nielen medzi kľúčové prevádzky skupiny Nestlé v Európe, ale aj medzi najvýznamnejších producentov potravín na Slovensku,“ povedal Dušan Ďurdík, riaditeľ závodu Carpathia.

Investície

V ostatných rokoch dosiahli investície do modernizácie a automatizácie súhrnnú výšku desiatok miliónov eur. Tieto investície zahŕňali napríklad inštaláciu vysokorýchlostných liniek na výrobu bujónov, automatizovanú technológiu navažovania, automatickú paletizáciu, ako aj automatizáciu transportu veľkokapacitných zásobníkov surovín pre bujóny, tzv. big bagov. Významná je aj úroveň investícií do robotizácie. V súčasnosti sa na výrobe podieľa celkovo 9 priemyselných robotov a ďalších 6 tzv. kobotov (kolaborujúcich robotov), ktoré vykonávajú rôzne činnosti, od navážania surovín, cez ukladanie obalov do kartónov, až po paletizáciu hotových krabíc a ďalšie. Robotické technológie nielen nahradili rutinné a opakujúce sa činnosti, ktoré predtým vykonávali zamestnanci, ale významne prispeli aj k zvýšeniu výrobnej kapacity. Význam závodu podčiarkuje aj fakt, že tam bola inštalovaná linka na výrobu KUBOR bujónu, ktorá je nielen jediná svojho druhu v Európe, ale je to aj linka s najvyššou rýchlosťou v rámci celého Nestlé globálne. Modernizácia výrobných technológií však týmto rozhodne nekončí – už v tomto roku sú naplánované ďalšie investície, konkrétne do inštalácie vysoko rýchlostnej linky na výrobu mäkkých bujónov a ďalších dvoch vysokorýchlostných liniek na výrobu dochucovadiel a cestovinových pochúťok.

Výrobná produkcia

Rozvoj podniku je dobre ilustrujú aj parametre jeho produkcie. Kým v roku 2018 sa v závode vyrobilo 19 200 tony potravín, v roku 2024 to už bolo 30 800 tony, čo predstavuje nárast o viac ako 60 %. Pritom až 90 % výroby smeruje na export, čím sa závod radí medzi najvýznamnejších exportérov potravín na Slovensku. Najväčší podiel produkcie smeruje do Rumunska (26 %), Francúzska (23 %) a krajín strednej a východnej Európy (16 %), ale aj do vzdialenejších krajín, ako sú Mexiko, Hong Kong či Južná Kórea.

V závode sa vyrába široká škála potravín, v súčasnosti je to celkovo 489 druhov. Najväčší podiel tvoria bujóny (45 %), následne dochucovadlá a zmesi korenín a iných surovín na prípravu hotových jedál (31 %), vrecúškové polievky a cestovinové pochúťky (13 %) a výrobky z portfólia „Nestlé Professional“, určené pre reštaurácie, závodné kuchyne, školské jedálne a ďalšie.

Vývoj výrobkov

Rovnako ako v minulosti, keď závod vyvíjal vlastné receptúry a dal vzniknúť aj dodnes najobľúbenejšej vrecúškovej polievke na Slovensku – Francúzskej polievke, aj v súčasnosti tam pokračuje vývoj nových produktov. „Reagujeme tak na požiadavky našich zákazníkov z rôznych odbytových trhov, pre ktorých vyvíjame nové, chuťovo prispôsobené výrobky. Napríklad pre slovenský trh sú to Bolonské cestoviny alebo Knedličkové polievky. Veľký potenciál vidíme aj v ázijskej kuchyni, kde sme v segmente cestovín priniesli nové príchute, ako teriyaki, Thai curry, sweet chilli či sesame chicken,“ hovorí Emine Mamarasulovova, brand manažérka značky Carpathia.

Dôležitý regionálny zamestnávateľ

Okrem významného postavenia v oblasti výroby potravín je závod dlhodobo aj jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. V súčasnosti tam pracuje viac ako 500 ľudí. Dôraz sa kladie na medzigeneračnú spoluprácu, kde vedľa seba pracujú skúsení zamestnanci a mladší kolegovia. Okrem prirodzeného odovzdávania skúseností ide o snahu vychovávať novú generáciu zamestnancov a zabezpečiť tak budúcu prosperitu závodu.

Foto: Nestlé

História závodu

Závod Carpathia vznikol pôvodne ako pálenica, ktorú v roku 1875 založila rodina Heumanovcov. Vďaka rozvinutému ovocinárstvu sa výroba postupne rozvíjala a v prvých rokoch 20. storočia sa rozšírila o spracovanie liečivých bylín. V spolupráci s lekárnikom Emilom Skyčákom založili bratia Heumanovci pre tento účel formálne samostatný podnik.

V roku 1909 došlo k premene pálenice a továrne na spracovanie liečivých bylín na akciové spoločnosti so zameraním na liehoviny a chemický priemysel. Chemické výrobky sa dobre predávali po celej Európe až do vypuknutia 1. svetovej vojny. Neskôr sa majitelia rozhodli preorientovať výrobu na ďalšie spracovanie ovocia a pri nedostatku cukru začali vyrábať marmelády a džemy. Mnoho prevádzok v tomto období skrachovalo, ale zmena vo výrobe pomohla Carpathii k ďalšiemu rozvoju a prosperite.

V medzivojnovom období bol vytvorený tretí subjekt – Ústredná družstevná pálenica. Všetky tri firmy si navzájom prenajímali budovy, polotovary a zariadenia, ale obchodne sa navonok prezentovala len Carpathia. Zaznamenala z nich aj najväčší rozvoj, keď v roku 1938 mala už viac ako 100 zamestnancov. Počas 2. svetovej vojny podnik vyrábal potraviny pre armádu, s plným vyťažením kapacít.

V roku 1948 bol podnik znárodnený a pod Carpathiu boli zahrnuté aj ďalšie firmy a prevádzky z iných častí Slovenska. V roku 1959 zavádza Carpathia výrobu dehydrovaných polievok.

Po liberalizácii trhu sa Carpathia stala štátnym podnikom, ktorý bol v roku 1992 privatizovaný spoločnosťou Nestlé SA. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa závod v Prievidzi stal jedným z najvýznamnejších potravinárskych podnikov na Slovensku.

Najdôležitejšie historické míľniky

1875 – pálenica Jozef Heumann (pálenie ovocných destilátov)

1909 – názov Carpathia – rozšírenie výrobného porfólia o výrobu éterických olejov, pestovanie a spracovanie liečivých bylín

1948 – znárodnenie, vznik národného podniku Carpathia. Okrem výroby liehovín pribudlo aj spracovanie ovocia a zeleniny

1953 – zrušenie výroby liehovín

1959 – začiatok výroby vrecúškových polievok (ako náhradný program)

1964 – začiatok výroby kompótov, džúsov. Neskôr postupne pribúdala výroba ovocných nátierok, sirupov, tortových želé, bujónov, dochucovadiel

1992 – privatizácia, nový vlastník Nestlé

