Zaujímajú vás elektromobily, budúcnosť dopravy, inovácie a smart domácnosti? Septembrový SlovakiaTech v Košiciach prinesie na Slovensko najhorúcejšie novinky z oblasti technológií a svetových spíkrov. Návštevníci si budú môcť vyskúšať pilotovanie vojenského vrtuľníka aj riadenie železničného rušňa!

Najväčší a najprestížnejší inovačný a technologický festival na Slovensku sa blíži! V košickom Kulturparku sa 24. septembra otvoria brány SlovakiaTech Fórum-Expo 2024. V poradí 6. ročník prinesie opäť najhorúcejšie novinky zo sveta inovácií a nových technológií, ale aj množstvo príležitostí na networking a hľadanie potenciálnych investorov. Hlavnými témami podujatia budú elektromobilita, smart domácnosti, udržateľnosť a digitalizácia.

Prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov je presvedčený, že zvyšovanie efektivity výroby môže ísť ruka v ruke s udržateľnosťou. „Technológie ľudstvu uľahčujú život a zvyšujú aj produktivitu práce. Našou úlohou je brať ohľad aj na planétu a ďalšie generácie. Preto popri zvyšovaní produktivity musíme hľadať možnosti znižovania emisií a spotreby zdrojov,“ prezradil Miškov.

Podujatie počas 2 dní na 3 pódiách predstaví vyše 120 domácich a zahraničných spíkrov a v sekcii Expo aj niekoľko desiatok vystavovateľov. „Minulý, 5. ročník podujatia navštívilo rekordných 3 000 návštevníkov. Išlo predovšetkým o odborníkov na vedu, technológie a inovácie i zástupcov firiem a štátnych inštitúcií. Teší ma, že nás navštevuje čoraz viac študentov stredných a vysokých škôl. Inovácie sú pre Slovensko kľúčové a bez zavedenia nových trendov a technológií do všetkých oblastí našej spoločnosti nemôže byť naša krajina konkurencieschopná v Európe a vo svete,“ uviedol prezident SlovakiaTechu.

SLOVAKIATECH FÓRUM – EXPO KOŠICE 2024 sa tento rok chce sústrediť na predstavenie týchto základných tém:

CarTech (elektrické a autonómne vozidlá, prepojené vozidlá a dátová transformácia, bezpečnostné systémy, infraštruktúra pre inteligentnú dopravu, nové trendy v mobilite a automobilovej doprave) HomeTech (smart systémy pre riadenie energie v domácnostiach, umelá inteligencia v domácnostiach, prelínanie fyzických a digitálnych svetov, inovácie pre zdravie a pohodu v domácnostiach, bezpečná domácnosť s IoT) ClimateTech (technológie obnoviteľných zdrojov energie, inovácie v udržateľnej poľnohospodárskej technike, energetická efektívnosť a inteligentné siete, inovácie v zachytávaní a skladovaní uhlíka, udržateľné vodné hospodárstvo) DigiTech (trendy a výzvy v kybernetickej bezpečnosti, umelá inteligencia v biznise, FinTech a platformové inžinierstvo, digitálne zručnosti budúcnosti a vzdelávanie, kvantové technológie a ich perspektíva)

Súčasťou SlovakiaTechu 2024 bude tradične aj výstavná časť EXPO, ktorá predstaví množstvo zaujímavých noviniek od technologických a inovačných firiem a startupov:

VRM – simulátor letu (vojenský vrtuľník)

vlakový trenažér od ZSSK

modulárny robotický pracovník od firmy Spinbotics

návštevníci si budú môcť vyskúšať virtuálnu realitu Apple Vision Pro v spolupráci s firmou Promiseo

prototyp autonómneho záchranného systému s názvom Anisoptera Emergency UAV

motion capture oblek predstaví Game Dev Košice

inovatívna päťosová tlačiareň MeltFlex, ktorá využíva robotické rameno SCARA a umožňuje tlač pod rôznymi uhlami

Na návštevníkov čakajú aj expozície piatich slovenských univerzít: Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

SlovakiaTech 2024 bude tento rok opäť lákať návštevníkov na špičkových zahraničných aj domácich rečníkov:

Pierre RENHULT, (keynote spíker v téme CarTech) partner v spoločnosti Nexer Group s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle. Pôsobil ako CEO, člen predstavenstva a strategický poradca naprieč Európou aj USA, v sektore ťažkých nákladných vozidiel aj osobných áut. Spolupracoval s poprednými spoločnosťami, ako sú Volvo Cars, Volvo Trucks, Ford, Jaguar Land Rover a Mercedes-Benz. Je tiež spoluautorom komplexnej priemyselnej správy o budúcich technológiách a trendoch v automobilovom sektore s názvom „Code over Chrome“.

Stefan HYTTFORS, (keynote spíker v téme ClimateTech) uznávaný švédsky futurista a odborník na revolučné technológie, behaviorálne zmeny a leadership novej generácie. Stefan vo svojej prednáške návštevníkom vysvetlí, prečo je strategická udržateľnosť novým modelom rastu v našej ére a ako môžu firmy z tohto trendu profitovať.

Grzegorz CHUCHRA, (keynote spíker v téme HomeTech) podnikateľ a technologický líder, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Tedee, ktorá je na čele inteligentných bezpečnostných riešení pre domácnosti. Na SlovakiaTechu predstaví novinky v oblasti inovácií v inteligentnom bývaní, riadenie energie v inteligentných domácnostiach a technológie zdravia v domácnosti

Ramon PACHECO PARDO, profesor a vedúci Katedry európskych a medzinárodných štúdií na King´s College London. V Košiciach vysvetlí, ako sa Japonsko a Kórea stali inovačnými veľmocami. Od polovodičov a zelených lodí až po robotiku a elektrické batérie sa obe krajiny môžu pochváliť niektorými z najpokročilejších firiem, ktoré vedú rast a transformáciu globálnej ekonomiky. Model, ktorý Japonsko a Kórea presadzujú, je podľa neho založený na otvorenom inovačnom prístupe spolupráce veľkých firiem a startupov s pozitívnym výsledkom pre ekonomiku ako celok a nie len pre jednotlivé jednotky. Povzbudzuje vlády a verejný sektor, aby spolupracovali a veľké a malé firmy ťažili zo silných stránok, ktoré má ten druhý. Je to model, ktorý by mohol pomôcť aj iným krajinám zvýšiť ich inovačnú kapacitu.

Filip DŘÍMALKA, odborník na digitálne trendy a inovácie. Založil firmy Digiskills (rozvoj digitálnych zručností) a Digitask (sprevádza firmy svetom nepráce). Na SlovakiaTechu sa predstaví celkom netradične ako prvý rečník cez holobox (virtuálny prenos živého vystúpenia) a ponúkne skvelú prednášku o budúcnosti nepráce a o tom, ako zmení AI (umelá inteligencia) svet práce.

K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2024 bude patriť aj Hackathon organizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja SR, Košickým samosprávnym krajom a projektom hacknime.to.

Organizátorom podujatia je nezisková organizácia – SlovakiaTech. Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SLOVAKIATECH FÓRUM-EXPO 2024, poradca podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a bývalý minister hospodárstva SR.

Hlavným partnerom SlovakiaTechu 2024 sú Nadácia SPP a SARIO. Exkluzívny automobilový partner Porsche Slovensko a ďalšími partnermi sú SEPS, JAVYS, Nexer, ZSSK, T-Systems, Digitálna koalícia a AIslovakIA.

SlovakiaTech Fórum-Expo 2024 sa uskutoční v košickom Kulturparku v dňoch 24.9. a 25.9.2024 pod záštitami Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Košického samosprávneho kraja a Mesta Košice.

V rámci spolupráce so Železničnou spoločnosťou Slovensko pripravujeme pre návštevníkov cestujúcich z Bratislavy do Košíc mimoriadnu ponuku. K pravidelne radenému vlaku Ex 613 dňa 23.9.2024 pristavia 2 osobné vozne (pravidelný odchod Ex 613 zo stanice Bratislava hl. stanica je o 17:27 hod., s príchodom do stanice Košice o 22:53 hod.) Cestujúci na SlovakiaTech budú mať cestu do Košíc zadarmo a vo vlaku môžu už začať networkovať s ďalšími návštevníkmi SlovakiaTechu.

Registrácia na podujatie je už spustená, vstup na obidva dni je zadarmo! Všetky aktuálne informácie nájdete na www.slovakiatech.sk.

