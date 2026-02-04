Zásobovanie Bratislavy pitnou vodou sa začalo pred 140 rokmi, BVS oslavuje významné jubileum

Bratislavská vodárenská spoločnosť si plánuje významné jubileum pripomínať prostredníctvom rôznych aktivít pre verejnosť.
BVS: Svetový deň vody
Budova Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) si v stredu pripomína významné jubileum. Presne pred 140 rokmi sa v hlavnom meste začala písať história moderného zásobovania Bratislavy pitnou vodou.

Zásadný míľnik

Začiatok pravidelného zásobovania pitnou vodou v roku 1886 znamenal zásadný míľnik v rozvoji Bratislavy,“ uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak. Pred 140 rokmi sa tak pitná voda stala dostupnou pre domácnosti, verejné inštitúcie aj priemysel a prispela k zlepšeniu celkovej kvality života v hlavnom meste.

Za 140 rokov prešla vodárenská infraštruktúra obrovským vývojom. Od prvých vodárenských zariadení až po dnešné moderné technológie, ktoré zabezpečujú spoľahlivú dodávku kvalitnej pitnej vody pre státisíce obyvateľov Bratislavy a okolitých regiónov,“ dodáva Stračiak.

Aktivity pre verejnosť

Dnes BVS spravuje rozsiahlu sieť vodárenských objektov, vodovodov a technologických zariadení, ktorých úlohou je nielen dodávka pitnej vody, ale aj ochrana vodárenských zdrojov, starostlivosť o strategickú surovinu, a tiež odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Spoločnosť dlhodobo investuje do obnovy infraštruktúry, modernizácie procesov a zavádzania inovatívnych riešení s dôrazom na ekologický a zodpovedný prístup k vode,“ poznamenal hovorca BVS. Bratislavská vodárenská spoločnosť si plánuje významné jubileum pripomínať počas celého roka prostredníctvom rôznych aktivít pre verejnosť. Všetky informácie budú priebežne zverejňované na webe www.bvsas.sk a na sociálnych sieťach BVS.

