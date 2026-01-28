Zasnúbil sa so svojou zverenkyňou, bývala u neho od 14 rokov. Tenisový tréner je údajne agresívny a manipulatívny

Tenisový tréner Rafael Font de Mora sa vrátil do profesionálneho tenisu, keď bol súčasťou tímu hráčky Peyton Stearnsovej. To sa viacerým nepáčilo a poslali sťažnosti adresované ochrannému tímu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).
The Athletic informoval, že bol v minulosti zasnúbený s vtedy ešte dospievajúcou americkou hráčkou Meghann Shaughnessyovou. Údajne mal mať prejavy „agresívneho, fyzického a verbálneho urážlivého správania“.
Kouč všetky obvinenia poprel. Napriek tomu v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia trénoval Shaughnessyvú, a to odkedy mala 13 rokov. O rok neskôr sa k nemu presťahovala spolu s ďalšími hráčmi, a zasnúbili sa, keď mala 19 rokov.
Viacero prípadov
De Mora povedal, že ich vzťah bol platonický až do jej 18 rokov. Rozišli sa, keď mala 25 rokov. Približne v tom čase rodičia tenistky namietali proti jej spolužitiu so Španielom a že sa rodina v dôsledku toho odcudzila.
Ďalšou hráčkou, ktorú trénoval, bola Nemka Anna-Lena Groenefeldová. Spolupracoval s ňou od marca 2003 do apríla 2006, počas ktorých sa vo svetovom rebríčku posunula zo 444. na 14. miesto.
Došlo však k prudkému rozchodu, po ktorom na ňu podal žalobu o 1 milión dolárov za stratený zárobok, zatiaľ čo ona údajne tvrdila, že inštruoval ostatných hráčov, ako ju zdolať.
Vyšetruje sa to
Groenefeldová a Shaughnessyová dokonca spolu hrali štvorhru, až kým sa Nemka s trénerom nepohádali. Vtedy prezradila, že „bola jeho majetkom, jeho projektom. Neskôr som tiež bývala v jeho dome, takže ma mal plne pod kontrolou v každom kroku. Pracovala som pod ním ako bábka.“
Podľa The Athletic ho najmenej dvaja nemenovaní hráči „bieleho športu“ obvinili z agresívneho a manipulatívneho správania.
WTA sa údajne celou situáciou zaoberá, prebieha vyšetrovania a verejnosť sa všetko dozvie, keď sa celý incident preverí podľa možností a schopností asociácie.