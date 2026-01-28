Zasnúbil sa so svojou zverenkyňou, bývala u neho od 14 rokov. Tenisový tréner je údajne agresívny a manipulatívny

WTA sa údajne celou situáciou zaoberá, prebieha vyšetrovania a verejnosť sa všetko dozvie, keď sa celý incident preverí podľa možností a schopností asociácie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Násilie, zneužívanie
Foto: ilustračné, Thinkstock
Svet Tenis Tenis z lokality Svet

Tenisový tréner Rafael Font de Mora sa vrátil do profesionálneho tenisu, keď bol súčasťou tímu hráčky Peyton Stearnsovej. To sa viacerým nepáčilo a poslali sťažnosti adresované ochrannému tímu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

The Athletic informoval, že bol v minulosti zasnúbený s vtedy ešte dospievajúcou americkou hráčkou Meghann Shaughnessyovou. Údajne mal mať prejavy „agresívneho, fyzického a verbálneho urážlivého správania“.

Kouč všetky obvinenia poprel. Napriek tomu v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia trénoval Shaughnessyvú, a to odkedy mala 13 rokov. O rok neskôr sa k nemu presťahovala spolu s ďalšími hráčmi, a zasnúbili sa, keď mala 19 rokov.

Viacero prípadov

De Mora povedal, že ich vzťah bol platonický až do jej 18 rokov. Rozišli sa, keď mala 25 rokov. Približne v tom čase rodičia tenistky namietali proti jej spolužitiu so Španielom a že sa rodina v dôsledku toho odcudzila.

Ďalšou hráčkou, ktorú trénoval, bola Nemka Anna-Lena Groenefeldová. Spolupracoval s ňou od marca 2003 do apríla 2006, počas ktorých sa vo svetovom rebríčku posunula zo 444. na 14. miesto.

Došlo však k prudkému rozchodu, po ktorom na ňu podal žalobu o 1 milión dolárov za stratený zárobok, zatiaľ čo ona údajne tvrdila, že inštruoval ostatných hráčov, ako ju zdolať.

Vyšetruje sa to

Groenefeldová a Shaughnessyová dokonca spolu hrali štvorhru, až kým sa Nemka s trénerom nepohádali. Vtedy prezradila, že „bola jeho majetkom, jeho projektom. Neskôr som tiež bývala v jeho dome, takže ma mal plne pod kontrolou v každom kroku. Pracovala som pod ním ako bábka.“

Podľa The Athletic ho najmenej dvaja nemenovaní hráči „bieleho športu“ obvinili z agresívneho a manipulatívneho správania.

WTA sa údajne celou situáciou zaoberá, prebieha vyšetrovania a verejnosť sa všetko dozvie, keď sa celý incident preverí podľa možností a schopností asociácie.

Firmy a inštitúcie: WTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne Obvinenie Tréner
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk