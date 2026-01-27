Sobolenková nechápe, prečo na Australian Open v Melbourne nemôže nosiť fitness náramok

Bieloruska tenistka Arina Sobolenková nechápe, prečo nemôže na Australian Open v Melbourne nosiť fitness náramok. Ide o populárny prístroj bez displeja, ktorého úlohou je sledovať tréningové a zdravotné parametre.
Titul alebo nič! Vo štvrťfinále Sobolenková povolila Jovicovej tri gemy - VIDEO
Dvadsaťsedemročná rodáčka z bieloruského hlavného mesta Minsk v utorok postúpila už do semifinále dvojhry žien na AO, keď zdolala mladučkú Američanku Ivu Jovicovú 6:3, 6:0. Už pred štartom turnaja však dostala Sobolenková upozornenie, aby spomenuté príslušenstvo odstránila zo svojho zápästia.
„Nosila som ho na kurte, pretože sme dostali mail, že Medzinárodná tenisová federácia (ITF) súhlasí s nosením tohto zariadenia,“ uviedla a doplnila, nevedela, že pravidlá na grandslamových turnajoch sú odlišné a neumožňujú takéto zariadenia.
Ukrajinka Svitolinová prekvapila Američanku Gauffovú a na Australian Open je premiérovo v semifinále
„Neviem prečo, keďže celý rok nosíme tento typ zariadení na turnajoch WTA. Je to len na sledovanie môjho zdravia. Dúfam, že grandslamy prehodnotia svoje rozhodnutie a dovolia hráčom sledovať svoje zdravie,“ vysvetlila tenistka.
Španiel Carlos Alcaraz a Talian Jannik Sinner tiež čelili rovnakému zákazu v Melbourne. Sinner po víťazstve v osemfinálovom štvrtom kole vyjadril, že zariadenia nie sú používané na živé sledovanie, ale majú pomôcť analyzovať výkony po zápase.
Obhajkyňa titulu Keysová skončila v osemfinále. Teraz musí zjesť jablkový koláč s roztopeným syrom - VIDEO
Zástupcovia Australian Open zatiaľ neuviedli dôvod súčasného zákazu, no potvrdili prebiehajúce diskusie o budúcom povolení týchto zariadení na podujatí.
Fitness náramky umožňujú monitorovať fyzickú záťaž, hladinu stresu alebo srdcový tep a na túto technológiu sú hráči už zvyknutí.