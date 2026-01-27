Sobolenková nechápe, prečo na Australian Open v Melbourne nemôže nosiť fitness náramok

Jednotke rebríčka WTA prekáža, že nemôže monitorovať svoj zdravotný stav a fyzickú pripravenosť.
Arina Sobolenková
Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková na US Open 2025. Foto: SITA/AP
Bieloruska tenistka Arina Sobolenková nechápe, prečo nemôže na Australian Open v Melbourne nosiť fitness náramok. Ide o populárny prístroj bez displeja, ktorého úlohou je sledovať tréningové a zdravotné parametre.

Dvadsaťsedemročná rodáčka z bieloruského hlavného mesta Minsk v utorok postúpila už do semifinále dvojhry žien na AO, keď zdolala mladučkú Američanku Ivu Jovicovú 6:3, 6:0. Už pred štartom turnaja však dostala Sobolenková upozornenie, aby spomenuté príslušenstvo odstránila zo svojho zápästia.

„Nosila som ho na kurte, pretože sme dostali mail, že Medzinárodná tenisová federácia (ITF) súhlasí s nosením tohto zariadenia,“ uviedla a doplnila, nevedela, že pravidlá na grandslamových turnajoch sú odlišné a neumožňujú takéto zariadenia.

„Neviem prečo, keďže celý rok nosíme tento typ zariadení na turnajoch WTA. Je to len na sledovanie môjho zdravia. Dúfam, že grandslamy prehodnotia svoje rozhodnutie a dovolia hráčom sledovať svoje zdravie,“ vysvetlila tenistka.

Španiel Carlos Alcaraz a Talian Jannik Sinner tiež čelili rovnakému zákazu v Melbourne. Sinner po víťazstve v osemfinálovom štvrtom kole vyjadril, že zariadenia nie sú používané na živé sledovanie, ale majú pomôcť analyzovať výkony po zápase.

Zástupcovia Australian Open zatiaľ neuviedli dôvod súčasného zákazu, no potvrdili prebiehajúce diskusie o budúcom povolení týchto zariadení na podujatí.

Fitness náramky umožňujú monitorovať fyzickú záťaž, hladinu stresu alebo srdcový tep a na túto technológiu sú hráči už zvyknutí.

