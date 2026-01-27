Ukrajinka Svitolinová prekvapila Američanku Gauffovú a na Australian Open je premiérovo v semifinále

Tridsaťjedenročná rodáčka z Odesy uviedla, že jej víťazstvo má priniesť „trochu svetla“ a pozitívnych správ pre ľudí na Ukrajine
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jelina Svitolinová
Ukrajinka Jelina Svitolinová na turnaji Australian Open v zápase proti elise Martensovej. 23. január 2018 Foto: SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová postúpil na Australian Open v Melbourne už do semifinále, keď ako nasadená dvanástka vyradila vo štvrťfinále trojku „pavúka“ Američanku Cori Gauffovú. Tridsaťjedenročná rodáčka z Odesy predviedla dominantný výkon a po uzavretou strechou za 59 minút zvíťazila hladko 6:1, 6:2.

Už teraz má istotu návratu do Top 10 rebríčka WTA, v ktorom bola najvyššie tretia v septembri 2017. Je to pre Ukrajinku veľký krok, keďže v roku 2022 sa stala matkou. Semifinále na AO je jej maximom na tomto podujatí, v minulosti vypadla vo štvrťfinále v rokoch 2018, 2019 aj 2025.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po triumfe nad o desať rokov mladšou súperkou Svitolinová uviedla, že jej víťazstvo má priniesť „trochu svetla“ a pozitívnych správ pre ľudí na Ukrajine, ktorých tento krutý zimný čas, poznačený ruským útokom zameraným na energetickú infraštruktúru, veľmi skúša.

„Je to pre moju krajinu veľké,“ povedala po zápase a dodala, že jej zápasy sleduje veľa Ukrajincov, ktorí sa vďaka nej viac zaujímajú o tenis.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Okrem výnimočného športového výkonu aj symbolicky nepodáva ruku súperkám z Ruska a Bieloruska, pretože tieto krajiny sú zapojené do konfliktu s jej domovinou.

Dvojnásobná grandslamová šampiónka Gauffová sa na kurte trápila s podaním, mala množstvo nevynútených chýb a to ju v konečnom dôsledku pripravilo o šancu na titul v Melbourne.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Svitolinovú v hľadisku podporoval manžel Gael Monfils, v minulosti svetová šestka rebríčka ATP.

Viac k osobe: Cori GauffováJelina Svitolinová
Firmy a inštitúcie: Australian openITF Medzinárodná tenisová federáciaWTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne Melbourne Park WTA Tour
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk