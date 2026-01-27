Ukrajinka Svitolinová prekvapila Američanku Gauffovú a na Australian Open je premiérovo v semifinále

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová postúpil na Australian Open v Melbourne už do semifinále, keď ako nasadená dvanástka vyradila vo štvrťfinále trojku „pavúka“ Američanku Cori Gauffovú. Tridsaťjedenročná rodáčka z Odesy predviedla dominantný výkon a po uzavretou strechou za 59 minút zvíťazila hladko 6:1, 6:2.
Už teraz má istotu návratu do Top 10 rebríčka WTA, v ktorom bola najvyššie tretia v septembri 2017. Je to pre Ukrajinku veľký krok, keďže v roku 2022 sa stala matkou. Semifinále na AO je jej maximom na tomto podujatí, v minulosti vypadla vo štvrťfinále v rokoch 2018, 2019 aj 2025.
Po triumfe nad o desať rokov mladšou súperkou Svitolinová uviedla, že jej víťazstvo má priniesť „trochu svetla“ a pozitívnych správ pre ľudí na Ukrajine, ktorých tento krutý zimný čas, poznačený ruským útokom zameraným na energetickú infraštruktúru, veľmi skúša.
„Je to pre moju krajinu veľké,“ povedala po zápase a dodala, že jej zápasy sleduje veľa Ukrajincov, ktorí sa vďaka nej viac zaujímajú o tenis.
Okrem výnimočného športového výkonu aj symbolicky nepodáva ruku súperkám z Ruska a Bieloruska, pretože tieto krajiny sú zapojené do konfliktu s jej domovinou.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka Gauffová sa na kurte trápila s podaním, mala množstvo nevynútených chýb a to ju v konečnom dôsledku pripravilo o šancu na titul v Melbourne.
Svitolinovú v hľadisku podporoval manžel Gael Monfils, v minulosti svetová šestka rebríčka ATP.