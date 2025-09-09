Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR sa odkladá, diskutovať sa malo o konsolidačných opatreniach

Presun zasadnutia má podľa ministra Tomáša zabezpečiť dôkladnejšie prerokovanie a zohľadnenie názorov všetkých strán.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPSVR: Riešenie situácie v Bukóza Holding
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Erik Tomáš počas tlačovej konferencie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR o riešení situácie v podniku Bukóza Holding Vranov nad Topľou a preplatení ušlých miezd zamestnancom. Bratislava, 17. december 2024. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR), ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra a malo sa zaoberať balíkom konsolidačných opatrení, sa presúva na utorok 16. septembra.

Mimoriadne zasadnutie tripartity som zvolal ešte pred rokovaním vlády tak, ako som to sľúbil sociálnym partnerom. Na základe ich oficiálnej požiadavky sme však zasadnutie preložili na neskorší termín s cieľom vytvoriť väčší časový priestor na oboznámenie sa s materiálom,“ uviedol predseda HSR SR Erik Tomáš.

Zároveň dodal, že prípadné pripomienky sociálnych partnerov, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente. Presun zasadnutia má podľa neho zabezpečiť dôkladnejšie prerokovanie a zohľadnenie názorov všetkých zainteresovaných strán.

Viac k osobe: Erik Tomáš
Firmy a inštitúcie: Hospodárska a sociálna rada SR
Okruhy tém: Konsolidácia Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Tripartita

