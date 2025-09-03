Úrad pre verejné obstarávanie podľa Tarabu blokuje rozvoj štátu, na stole sú debaty o jeho možnom zrušení – VIDEO

Vládnej koalícii podľa Tarabu prekáža zdržiavanie realizácie investičných projektov pre kontroly ÚVO.
- Aktualizované
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tomáš Taraba
Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už možno bude onedlho minulosťou. Ako potvrdil na tlačovej besede po rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba, v rámci hľadania druhej vlny konsolidácie verejných financií sa koaliční partneri rozprávajú aj o tom, čo bude s ÚVO v budúcnosti.

Hospodársky rast je najdôležitejší

Vládnej koalícii podľa Tarabu prekáža zdržiavanie realizácie investičných projektov pre kontroly ÚVO. Tento úrad podľa ministra a podpredsedu vlády doslova brzdí hospodársky rast Slovenska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pre štát je najdôležitejšie, aby bol hospodársky rast. A ja môžem za ministerstvo životného prostredia povedať, že je nenormálne, že my máme zakontrahovanú skoro jednu miliardu eur na výstavbu kanalizácii a vodovodov a tie projekty stoja na ÚVO. Nikto nič nemôže robiť, pretože nad tým meditujú. A potom nám povedia, že v Poľsku, ako rýchlo stavajú. Lebo to tam takto nefunguje. Tam si námatkovo zoberú nejaké percento z projektov na kontrolu. Tak či tak, ak príde nejaká kontrola z Bruselu, tak vždy nesie zodpovednosť samotné ministerstvo. Takže to ÚVO je tak či tak o ničom. A takto nám tu blokujú hospodársky rast. Preto ja som rád, že súčasťou politických debát je, že čo urobíme s ÚVO. Ak si oni myslia, že tú budú blokovať rozvoj štátu, tak sa mýlia. Myslím si, že aj koaliční kolegovia si to uvedomili,“ zdôraznil Taraba. ÚVO podľa svojho predsedu Petra Kuboviča pracuje v legislatívnom rámci EÚ a SR, o ktorom rozhodujú politici.

Kontroly na národnej úrovni

„Mrzí nás, že doteraz na domácej pôde neprebehla žiadna diskusia, ako by bolo možné jeho činnosť zefektívniť, keď takáto požiadavka existuje. Spomeňme, že pri eurofondových kontrolách bolo ÚVO pri ostatnej „reforme“ pripravené tak, že z ministerských rezortov dostalo k dispozícii 6 kontrolórov namiesto sľúbených 100,“ dodal Kubovič.

ÚVO zásadne odmieta jeho spájanie s blokovaním hospodárskeho rastu. Práve naopak, úlohou úradu je podporovať otvorenú hospodársku súťaž.

„Ak by aj došlo k zrušeniu ÚVO, kontroly na národnej úrovni by musel realizovať iný subjekt. Napríklad ministerstvá, ako to bolo v minulosti. Takýto postup sa však neosvedčil, preto sa kontroly presunuli na ÚVO. V minulosti ministerstvá generovali rozličné právne a kontrolórske výstupy. Kontrolované subjekty sa strácali v právnych názoroch jednotlivých rezortov, keďže dochádzalo k stavu, že každý rezort mal osobitné pravidlá a osobitné kontrolórske výstupy. Podľa vtedajších politikov bolo tento systém potrebné zmeniť,“ doplnil Kubovič, podľa ktorého všeobecné vyjadrenia a generalizovanie situáciu nevyriešia. „Úrad je pripravený na potrebnú odbornú, nie politickú diskusiu,“ uzavrel Kubovič.

Viac k osobe: Peter KubovičTomáš Taraba
Firmy a inštitúcie: ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
Okruhy tém: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia verejných financií Minister životného prostredia SR Slovenská ekonomika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk