Záporožská jadrová elektráreň na pokraji katastrofy? Šéf MAAE sľubuje opravy

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi uviedol, že očakáva skorý začiatok opráv na obnovení napájania v Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine.
Táto elektráreň, ktorá je od marca 2022 obsadená ruskými silami, stratila 23. septembra napojenie na elektrickú sieť už po desiaty raz v priebehu vojny, čo predstavuje najdlhšie obdobie výpadku vonkajšieho napájania od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Nápajajú ju záložné generátory
„Pokračujem v konzultáciách s Ruskom a Ukrajinou, aby tieto práce mohli začať v najbližších dňoch,“ uviedol Grossi v stanovisku. Najväčšia elektráreň v Európe je momentálne napájaná záložnými dieselovými generátormi. Opravy elektrických vedení sú potrebné na oboch stranách frontovej línie, niekoľko kilometrov od zariadenia.
Bezpečnosť jadrovej elektrárne je podľa MAAE naďalej zaistená, keďže šesť reaktorov, ktoré boli po obsadení vypnuté, je efektívne chladených a hladiny radiácie zostávajú normálne. Elektráreň sa nachádza blízko mesta Enerhodar pri rieke Dnipro, v blízkosti frontovej línie, kde tím MAAE na mieste naďalej zaznamenáva vojenské aktivity v rôznych vzdialenostiach od zariadenia.
Vzájomné obvinenia
Reaktory, ktoré pred vojnou vyrábali približne pätinu ukrajinskej elektriny, boli po obsadení ruskými silami vypnuté, no elektrina je nevyhnutná na udržiavanie chladenia a bezpečnostných systémov, aby sa predišlo jadrovej katastrofe.
Na začiatku októbra po obavách vyjadrených ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Moskva tvrdila, že situácia v Záporoží je „pod kontrolou“. Obidve strany sa opakovane obviňujú z ohrozovania jadrovej bezpečnosti útokmi na elektráreň a navzájom si pripisujú zodpovednosť za najnovší výpadok elektriny.
„Žiadna zo strán by nemala prospech z jadrovej nehody a som v neustálom kontakte s oboma stranami, aby sme docielili rýchlu obnovu napájania,“ skonštatoval Grossi.