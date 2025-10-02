Kritická situácia. Rusko odpojilo elektrinu nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárni

Výpadok spôsobený ruským ostreľovaním trafostanice zvýšil obavy o bezpečnosť jadrových zariadení na Ukrajine.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Černobyľ, elektráreň
Jadrová elektráreň v Černobyle. Foto: archívne, SITA/AP.
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Miesto nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine, čiastočne zničené pri havárii v roku 1986, zostalo v stredu bez elektriny po tom, čo Rusko ostreľovalo neďalekú trafostanicu. Uviedla to ukrajinská vláda.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) informovala, že výpadok postihol ochranný kryt, ktorý zakrýva poškodené jadro reaktora, a že elektrinu teraz do nej dodávajú dva núdzové dieselové generátory.

Problém má aj ďalšia elektráreň

K incidentu došlo osem dní po tom, čo v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny tiež nastal výpadok elektriny. Podľa Ukrajinu ide o pretrvávajúcu „kritickú“ situáciu, ale Rusko tvrdí, že je „pod kontrolou“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook uviedol, že ruský útok na energetickú trafostanicu v meste Slavutyč spôsobil viac ako trojhodinový výpadok elektriny v areáli bývalej černobyľskej elektrárne. Výpadok sa dotkol aj novej bezpečnostnej konštrukcie, ktorá chráni životné prostredie pred rádioaktívnymi zvyškami po výbuchu v roku 1986. Zelenskyj obvinil Rusko z ohrozenia globálnej bezpečnosti a vyzval na „silnú reakciu“.

MAAE potvrdila, že elektráreň stratila spojenie s trafostanicou v Slavutyči, no elektrina bola rýchlo obnovená s výnimkou novej bezpečnostnej konštrukcie, ktorá je momentálne napájaná núdzovými generátormi.

Kyjev a Moskva sa navzájom obviňujú

Nová bezpečnostná konštrukcia, dokončená v roku 2016, je veľká ochranná štruktúra, ktorá obklopuje reaktor číslo štyri a zabraňuje úniku rádioaktívnych látok. V februári poškodil ruský útok dronom túto konštrukciu, no podľa ukrajinských úradov nedošlo k zvýšeniu radiácie v okolí.

Medzitým Záporožská jadrová elektráreň zostáva od minulého utorka odpojená od elektrickej siete, pričom Kyjev a Moskva si navzájom pripisujú vinu za výpadok.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Okruhy tém: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine výpadok prúdu Záporožská jadrová elektráreň
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk