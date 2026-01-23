Manchester United už neráta so skúseným brazílskym stredopoliarom. Kto to je a kedy odíde?

Brazílčan opustí Old Trafford po vypršaní kontraktu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Casemiro
Brazílčan Casemiro z anglického futbalového klubu Manchester Unitedv súboji Premier League 2025/2026 proti West Hamu United. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Brazílsky futbalista Casemiro po sezóne 2025/2026 opustí káder anglického klubu Manchester United. Účastník Premier League informoval o tom, že 33-ročný defenzívny stredopoliar má zmluvu práve do leta 2026 a nepríde k jej predĺženiu.

Casemiro prišiel na Old Trafford v auguste 2022 zo španielskeho Realu Madrid za približne 70 miliónov libier (cca 80,7 miliónov eur). Za klub doteraz odohral 146 zápasov a strelil v nich 21 gólov. Manchester United ho na platforme X ocenil ako „sériového víťaza“ a poďakoval sa mu za doterajší prínos so želaním spoločného úspešného ukončenia jeho pôsobenia v klube.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hráč vo vyhlásení pre klub uviedol, že bude Manchester United nosiť so sebou po celý život. „Od prvého dňa, keď som vybehol na tento krásny štadión, som cítil vášeň Old Traffordu a lásku, ktorú teraz zdieľam s našimi fanúšikmi k tomuto výnimočnému klubu,“ vyhlásil.

33-ročný stredopoliar si vybudoval meno v Real Madrid, kde získal päť titulov Ligy majstrov. V United sa mu podarilo streliť otvárací gól vo finále Ligového pohára 2023 proti Newcastlu, v ktorom klub skončil tretiu v ligovej tabuľke. V nasledujúcej sezóne však nehral vo finále FA Cupu, kde United zdolali Manchester City.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Brazílčan patrí k najlepšie zarábajúcim hráčom v organizácii „Red Devils“. Na svojom osobnom účte na instagrame uviedol, že bude navždy „červeným diablom“.

„Je dôležité vedieť, kedy povedať zbohom, najmä ak viete, že si vás budú pamätať a rešpektovať navždy. Zostávajú štyri mesiace, počas ktorých vydám zo seba všetko pre tento znak a pre náš cieľ. Večný rešpekt a náklonnosť k Manchestru United a jeho úžasným fanúšikom,“ napísal.

Manchester United je momentálne na piatej pozícii hodnotenia Premier League a v nedeľu nastúpi proti lídrovi tabuľky londýnskemu Arsenalu.

Viac k osobe: Casemiro
Firmy a inštitúcie: Manchester UnitedReal Madrid
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk