Palmer je šťastný v FC Chelsea napriek dohadom o tom, že sa mu cnie za domovom

Tréner Liam Rosenior potvrdil spokojnosť svojho hráča aj počas jeho zdravotných problémov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Cole Palmer
Cole Palmer (Chelsea FC) sa snaží prekonať brankára tímu Brighton Hove and Albion v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League 2024/2025, v ktorom strelil 4 góly. Londýn (Stamford Bridge), 28. september 2024. Foto: SITA(AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Podľa trénera anglického futbalového klubu FC Chelsea je ofenzívny stredopoliar či krídelník veľmi šťastný v organizácii „The Blues“ napriek tomu, že sa šíria zvesti o tom, že sa mu v Londýne cnie za domovom.

Rodák z Manchestru prestúpil na Stamford Bridge v roku 2023 z Manchestru City a rýchlo sa stal hviezdnym hráčom Londýnčanov počas prvých dvoch sezón. Tento ročník ho však trápia zranenia, ktoré limitujú jeho výkony.

„Mal som niekoľko rozhovorov s Coleom a zdá sa, že je tu veľmi spokojný. Je pre nás dôležitou súčasťou plánov do budúcnosti. Je to výnimočný hráč. Každý hráč prechádza ťažkými obdobiami, najmä kvôli zraneniam. To však nesúvisí s jeho kvalitou,“ povedal Rosenior pred víkendovým ligovým súbojom proti Crystal Palace.

Palmer skóroval z pokutového kopu a odohral celých 90 minút v nedávnom zápase Premier League proti Brentfordu, ktorý Chelsea vyhrala 2:0. Následne však vynechal stredajší zápas Ligy majstrov proti cyperskému Pafosu kvôli pretrvávajúcim problémom so slabinami.

Aktuálne sa vrátil k tréningom a je pripravený nastúpiť v nedeľu. Rosenior však naznačil, že jeho herný čas bude naďalej obmedzovaný až do úplného zotavenia.

„Mojou úlohou a úlohou klubu je dostať ho do kondície, aby mohol podávať stabilné výkony na svojej úrovni. V zápase s Brentfordom bol Cole frustrovaný, nie pretože by nebol šťastný, ale pretože ho to bolelo a nemohol podávať výkony na úrovni, ktorú od neho očakávame. Je to skvelý chlapec, ale musíme sa o neho starať správne, preto som ho nepostavil v poslednom zápase,“ prezradil kouč Rosenior.

FC Chelsea je momentálne na šiestej priečke hodnotenia Premier League, na štvrtý FC Liverpool stráca štyri body.

