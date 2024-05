Zamestnávatelia už ponúkajú 917 pracovných ponúk na letnú brigádu

Zamestnávatelia zverejnili v máji 917 pracovných ponúk pre študentov na letnú brigádu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa portálu Profesia.sk Ľubica Melcerová. Údaj je aktuálny k piatkovému dňu, nové ponuky pribúdajú každý deň.

Väčšina študentov a študentiek s hľadaním letnej brigády čaká, kým majú po maturitách alebo štátniciach. Aj preto býva o brigády najväčší záujem v júni. Firmy však zverejňujú ponuky už od jari a na hľadanie si letnej brigády je najvyšší čas.

Najviac brigád ponúkajú obchody

„Už v apríli tohto roka bolo na portáli Profesia.sk zverejnených viac ako 830 ponúk na dohodu pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, čo je v danom mesiaci najviac za posledné roky,“ povedala Melcerová. Zvyčajne býva najviac inzerátov na brigády v máji, okolo tisícky ich bolo vlani aj predvlani.

Najviac brigádničiek a brigádnikov hľadajú firmy na pozície v sektore obchodu, tvoria takmer tretinu aktuálne zverejnených ponúk. Viac ako pätina inzerátov je z cestovného ruchu a gastra a len o pár ponúk menej je z oblasti administratívy.

Najväčší záujem je práve o brigády v obchodoch, na jednu ponuku reaguje v priemere 32 ľudí. Nasledujú pomocné práce, doprava a špedícia a výroba. Najväčšia konkurencia je pri pozícii odborný predajca, na jeden inzerát prišlo v máji v priemere až 71 reakcií.

Možnosť získať skúsenosti v odbore

Vysoký záujem je aj o prácu dokladačov tovaru a predavačov, a to aj napriek tomu, že v sektore obchodu sú najnižšie priemerné hodinové mzdy. V priemere sa pohybujú okolo 6,50 eura na hodinu, v obchode je to len 5,80 eura. Vo výrobe, cestovnom ruchu a gastre je to o takmer euro na hodinu viac.

Pätnásť percent pracovných ponúk na dohodu pre študentov a študentky vysokých škôl je z oblasti informačných technológií. Spoločnosti im tak ponúkajú možnosť získať cenné skúsenosti v odbore, ktorý študujú a aj si tam najviac zarobia, takmer osem eur na hodinu.

Čo sa týka brigád v rámci regiónov, najviac brigádnických ponúk je z Bratislavského kraja, tvoria takmer 40 percent zo všetkých inzerátov. Trinásť percent ponúk je zo Žilinského kraja a desať percent z Košického kraja. Najmenej ponúk je z Prešovského a Banskobystrického kraja.

Priemerný plat

V hlavnom meste a okolí sú aj najvyššie hodinové mzdy, priemerná je skoro sedem eur. V Banskobystrickom a Košickom kraji zarobia brigádnici v priemere šesť eur za hodinu. Brigádnicka mzda narástla za päť rokov o dve eurá na hodinu.

„Aktuálne je priemerný plat v ponukách na dohodu pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl 6,50 eura na hodinu. Oproti minulému roku je to len mierny nárast – o 20 centov, v porovnaní s rokom 2019 stúpla priemerná hodinová mzda o dve eurá,“ dodala Melcerová.

Čo sa týka bežných pracovných ponúk, momentálne je na portáli Profesia.sk zverejnených najviac inzerátov na pozíciu operátor výroby, ktorých firmy hľadajú 1 740.

„Druhí najžiadanejší sú predavači s 1 550 ponukami, o 60 inzerátov menej je na učiteľov, nasledujú administratívni pracovníci a skladníci,“ uviedla pre agentúru SITA Melcerová. Najviac na Slovensku zarábajú ľudia, ktorí pracujú vo vrcholovom manažmente.

Priemerný celkový mesačný plat generálneho riaditeľa je 6 500 eur, nasleduje development director, ktorý zrobí 6 300 eur mesačne a riaditeľ závodu s 5 200 eurami. Viac ako 5 000 eur mesačne má priemerný celkový plat ešte country manager.

Mimo vrcholového manažmentu má najvyšší priemerný celkový mesačný plat medical advisor vo farmaceutickom priemysle, ktorý si mesačne prilepší v priemere o 4 200 eur.