Zamestnávatelia a Úrad podpredsedu vlády podpísali memorandum, cieľom je spoločné hľadanie riešení pre NITC – FOTO

Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) v spolupráci s kľúčovými zamestnávateľskými a odbornými organizáciami v stredu podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom partnerstva je pripraviť komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá určí ďalšie smerovanie, model fungovania a udržateľné financovanie Národného inovačného a technologického centra (NITC).
Vláda SR minulý týždeň schválila návrhy ministra Tomáša Druckera, vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, vrátane podpisu Memoranda o spolupráci medzi ÚPPV, NITC a reprezentatívnymi zamestnávateľskými a sektorovými organizáciami.
Hľadanie riešení pre NITC
Memorandum vychádza zo záujmu zamestnávateľských a sektorových organizácií aktívne sa zapojiť do hľadania riešení pre NITC. Účastníci sa dohodli na cieľoch zahŕňajúcich posúdenie ekonomického prínosu centra, efektívne využitie infraštruktúry a vytvorenie predpokladov na zapojenie súkromných zdrojov financovania, aby verejné investície do centra mohli byť v čase nahradené alebo vykompenzované a vrátené do štátneho rozpočtu.
Výsledkom spolupráce bude štúdia uskutočniteľnosti poskytujúca podklad pre ďalšie rozhodovanie štátu. Štúdia má vyhodnotiť aktuálny stav NITC, identifikovať potreby štátu, zamestnávateľov a hospodárstva, a navrhnúť viaceré modely budúceho fungovania vrátane variantov spolupráce verejného a súkromného sektora a ich ekonomickej udržateľnosti.
Základný rámec pre spoluprácu
Memorandum predstavuje základný rámec pre spoluprácu a spoločné hľadanie riešení. „Naším cieľom je nájsť spôsob, ako zabezpečiť návratnosť verejných finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Zároveň chceme vytvoriť merateľný prínos pre ľudí a regióny prostredníctvom kvalifikovaných pracovných miest, podpory rekvalifikácií a zvyšovania zručností. Inovácie a technologický transfer by mali byť dostupné aj mimo Bratislavy,“ vyhlásil Tomáš Drucker.
Inovačné a technologické centrá sú bežným nástrojom podpory výskumu, vývoja a inovácií v krajinách Európskej únie, často na báze verejno-súkromnej spolupráce. V prípade NITC prebieha odborné a inštitucionálne posudzovanie jeho ďalšieho fungovania a spôsobu hospodárenia s verejnými prostriedkami vloženými do projektu štátom.
Kontrola postupu
Súčasne sa ukončuje vnútorná kontrola postupu pri založení NITC a nákupe areálu vo Voderadoch. Finálny protokol kontroly sa očakáva v februári 2026. Úrad podpredsedu vlády poskytuje plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a bude naďalej otvorene a transparentne informovať verejnosť o ďalšom postupe.
Memorandum o spolupráci podpísali Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenská živnostenská komora, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Aliancia sektorových rád, Digitálna koalícia a Národné inovačné a technologické centrum.