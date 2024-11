Zamestnanci SNG doručili Šimkovičovej ministerstvu otvorený list, zvažujú podať hromadné výpovede

Zamestnanci Slovenskej národnej galérie (SNG) doručili Ministerstvu kultúry (MK) SR otvorený list, v ktorom sformulovali svoje požiadavky. V prípade, ak ich požiadavky nebudú naplnené, 177 jej zamestnancov zvažuje podať v januári budúceho roka výpovede. Odchod takéhoto počtu zamestnancov by paralyzoval fungovanie galérie.

Zamestnanci o tom informovali na tlačovej besede. Tá sa mala pôvodne konať vo dvorane SNG, avšak vedenie galérie sa ju rozhodlo pre štvrtok uzavrieť pre verejnosť. Zdôvodnilo to možným zneužitím SNG na politické účely, a tiež obavami z toho, že by prítomnosť veľkého počtu ľudí v galérii mohla ohroziť exponáty aj priestory SNG.

Zamestnanci odmietli i tvrdenia riaditeľa Timka o možnom zneužití priestorov galérie na politické ciele a sú názoru, že slušne vyjadrenie nespokojnosti mimo pracovnej doby nie je vyjadrením politických názorov. Dôrazne to odmietli.

Zachovanie odborných pozícií

Medzi požiadavkami, ktoré vyjadrili, sú zachovanie odborných pozícií a kontinuita odborných projektov, a to vrátane pozícií senior kurátorov a riaditeľky marketingu. Zároveň žiadajú, aby boli zastavené nekompetentné a účelové zásahy do organizačnej štruktúry SNG. Prípadné zmeny by podľa nich mali byť riadne podložené a odkomunikované, a tiež by pri nich mali byť brané do úvahy vecné pripomienky vedúcich pracovníkov a odborov.

Požadujú aj zverejnenie výsledkov auditu, na základe ktorého je organizačná zmena plánovaná. Taktiež požadujú ochranu pred účelovým prepúšťaním, zachovanie dobrého mena SNG pod vedením kompetentného riaditeľa a otvorenie dialógu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS).

Netransparentná komunikácia

Zamestnanci kritizujú netransparentnú a nedostatočnú komunikáciu od poverených štatutárov, sťažujú sa aj na nepodložené účelové zmeny, ktoré podľa nich ohrozujú ich pracovné miesta a budúcnosť SNG.

„Rozhodli sme sa ozvať a vyjadriť nesúhlas s tým, čo sa deje v erbovej kultúrnej inštitúcii Slovenska. Rozhodli sme sa ochrániť a zachrániť ju pred úpadkom a ochromením. Rozhodli sme sa tak preto, lebo o dvadsať rokov sa chceme pozrieť späť a povedať si, že sme neostali ticho a urobili sme všetko, čo bolo v našich silách,“ uviedla jedna z iniciátoriek výzvy Klára Hudáková.

Do hromadnej výzvy je zapojených 177 zamestnancov galérie, spomedzi 270 zamestnancov SNG z piatich pracovísk na Slovensku. Iniciátorkami výzvy sú okrem Hudákovej aj Zuzana Dzurdzíková, Kristína Paulenová, Gabriela Schultzová a Zuzana Vravniková.

Personálny audit v SNG

Iniciátorky výzvy pripomenuli, že súčasný generálny riaditeľ Miloš Timko, ktorý nahradil predchádzajúceho povereného riaditeľa Antona Bittnera, bol pôvodne Bittnerom najatý na vykonanie personálneho auditu v SNG. Výsledky auditu podľa nich nikto nevidel, no Timko si zaň už mal vyfakturovať časť odmeny. Na základe tohto auditu mal vzniknúť zámer zmeny organizačnej štruktúry galérie.

Pod rúškom konsolidácie podľa nich pripravuje a neustále mení zoznamy ľudí, s ktorými bude ukončený pracovný pomer. O prácu by podľa ich tvrdení malo prísť ďalších 15 zamestnancov, pričom už boli prepustení traja senior kurátori, medzi nimi aj bývalá riaditeľka galérie Alexandra Kusá.

Iniciátorky uviedli, že z galérie odišlo už 18 ľudí, čím boli podľa nich konsolidačné opatrenia naplnené. Ďalšie prepúšťanie podľa nich ohrozí fungovanie SNG. Tvrdia tiež, že Timko zrušil všetky výberové konania, no zároveň jeho reorganizácia vytvára nové oddelenia a pracovné miesta. To je podľa nich ale v rozpore s deklarovanou prezamestnanosťou v SNG.