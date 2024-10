Progresívci kritizujú situáciu v SND a SNG, ich stav je zlý a nezlepšuje sa (video+foto)

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje situáciu v erbových kultúrnych inštitúciách – Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG). Ako na tlačovom brífingu uviedol predseda PS Michal Šimečka, v uplynulých dňoch poslanci Národnej rady (NR) SR absolvovali v oboch inštitúciách poslanecké prieskumy, zasadal tiež Výbor NR SR pre kultúru a médiá.

Kritická situácia v dielňach divadla

Iniciatívu vyvinuli poslankyne PS. Šimečka podotkol, že na výbore sa nezúčastnili koaliční poslanci. „Poslanecké prieskumy ukazujú, že stav v našich erbových kultúrnych inštitúciách je zlý a nezlepšuje sa. Perspektíva vôbec nie je dobrá,“ myslí si šéf progresívcov.

Poslankyňa PS a podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová poznamenala, že poslanecké prieskumy v týchto inštitúciách podporili na výbore aj koaliční poslanci. Kritizovala ako stav, tak aj atmosféru v SND a SNG.

Rovnako podrobila kritike aj časté striedanie vedenia týchto inštitúcií v posledných mesiacoch, ktoré podľa nej spôsobujú napätie, zároveň poukázala na absenciu kontinuity a vízie do budúcna. V prípade SND poukázala na kritickú situáciu v dielňach divadla, rovnako podľa poslankyne jestvuje rozpor medzi vedením divadla a Činohrou SND, ktorý sa týka spoločenského angažovania sa hercov.

Sprava: Podpredsedníčka PS a Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová a predseda PS Michal Šimečka počas brífingu hnutia Progresívne Slovensko (PS) k poslaneckým prieskumom v Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG) pred budovou SNG v Bratislave. Bratislava, 16. október 2024. Foto: SITA/Milan Illík

Ďalší človek by mal prísť o miesto

Poverená riaditeľka SND Zuzana Ťapáková podľa Jaurovej plánuje podniknúť kroky na to, aby herci nemohli napríklad počas predstavení čítať výzvy. V súvislosti so SNG sa vyjadril, že medzi zamestnancami a vedením panuje hlboká nedôvera, v tomto smere spomenula striedanie riaditeľov. Po odvolaní Alexandry Kusej viedol SNG istý čas Anton Bittner, prednedávnom ho nahradil Miloš Timko.

„Čo sme sa dozvedeli, a čo pán Timko priznal je, že SNG bude prepúšťať. Priznal aj to, že sa chystá prepustiť troch z piatich kurátorov – seniorov, vrátane bývalej riaditeľky Kusej,“ uviedla Jaurová.

Dodala, že o miesto by mala prísť aj šéfka marketingu a programového oddelenia galérie. Dôvodom prepúšťania by malo byť to, že údajne škodia dobrému menu galérie.

Zazmluvnené právne služby

Poslankyňa PS Dana Kleinert na brífingu uviedla, že nový riaditeľ SNG zazmluvnil právne služby za 30-tisíc eur na štyri mesiace, hoci galéria mala pôvodne s inou právnickou firmou mesačný paušál 1 000 eur.

„A to bez finančného krytia,“ tvrdí poslankyňa. Je tiež toho názoru, že vláda porušuje aj vlastné programové vyhlásenie, a to tým, že nevedie dialóg s odbornou obcou, ako sa zaviazala.

Šimkovičová by mala bez váhania opustiť post ministerky kultúry

Podľa opozičného poslanca Jozefa Hajka (KDH) výsledky poslaneckého prieskumu potvrdili, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová zlyháva v personálnej politike pri riadení najdôležitejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku.

„Pobúrila si voči sebe veľkú časť pracovníkov kultúry na Slovensku. Namiesto toho, aby sa sústredila na koncepčnú a vecnú politiku, do rezortu vnáša neistotu, napätie, presadzuje svojvôľu a subjektívne rozhodovanie od stola,“ skonštatoval Hajko.

Doplnil, že zlyhania pri riadení erbových inštitúcií slovenskej kultúry, snaha o politické ovládnutie verejnoprávnej televízie a rozhlasu či šafárenie s umeleckými a pamiatkovými fondmi podliehajúcimi ministerstvu kultúry len potvrdzujú, že Šimkovičová by mala bez váhania opustiť post ministerky kultúry.

