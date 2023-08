Zakladateľ PS Štefunko investoval do neslávne známej firmy, skončila so státisícovými dlhmi

Firma, do ktorej investoval zakladateľ Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, skončila s dlhmi voči štátu. Konštatuje to Nadácia Zastavme korupciu v rámci analýz majetkov lídrov politických strán, ktoré pripravila v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk.

Ivan Štefunko je štvrtinovým akcionárom spoločnosti Monogram Ventures. Táto bola materskou firmou Monogram Technologies, ktorá sa v minulosti spomínala v médiách v súvislosti s predraženými štátnymi zákazkami.

Vymazanie z obchodného registra

„Neslávna známa Monogram Technologies, v ktorej bol Štefunko akcionárom, napokon skončila v roku 2021 vymazaním z obchodného registra. V čase výmazu firma dlhovala štátu najmä na daniach, ale aj odvodoch takmer 260-tisíc eur,“ upozornila nadácia.

Štefunko reagoval, že ako minoritný akcionár nemal ani nepriamy vplyv na riadenie firmy. „Ako bývalý akcionár to hodnotím, samozrejme, negatívne a neteší ma, že jedna z viacerých spoločností, do ktorých som investoval takzvaný rizikový kapitál, takto dopadla. Pritom to bola IT firma roka 2013,“ uviedol.

Kandidácia zo siedmeho miesta

Zdôraznil, že nepôsobil v orgánoch tejto spoločnosti, ale ani jej materskej firmy, takže jej úpadok vnímal len z pozície minoritného akcionára bez možnosti vplyvu na chod riadiacich orgánov.

Štefunko, ktorý v súčasnosti kandiduje v parlamentných voľbách zo siedmeho miesta za Progresívne Slovensko, zároveň deklaruje, že svoje daňové a poistné povinnosti vždy platí načas.

„Za ostatné štyri roky som z dôvodu predaja mojich účastí na viacerých spoločnostiach na daniach na Slovensku zaplatil vyše 650-tisíc eur a na zdravotných odvodoch takmer 370-tisíc eur, teda spolu viac ako milión eur,“ skonštatoval.