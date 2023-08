KDH dlhy voči spoločnosti platilo aj zo štátneho rozpočtu, sankcie sú otázne pre vágnosť zákona

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si dlhy voči spoločnosti splatilo aj z peňazí zo štátneho rozpočtu. Audítor však upozornil, že zákon o politických stranách zakazuje použitie štátnych príspevkov na podnikanie firmy, ktorú politická strana založila alebo je jej jediným vlastníkom.

KDH odmieta porušenie zákona

Ako ďalej upozornila Nadácia Zastavme korupciu, v prípade KDH išlo o úhradné záväzky voči dcérskej spoločnosti KDH servis, ktorej hlavná činnosť spočíva najmä v reklamných službách. Prípadná sankcia, ako aj samotný postup hnutia, je otázny, pretože zákon je v tejto oblasti podľa audítora vágny a právne nejasný.

Zastavme korupciu informovala, že KDH v tomto prípade odmieta akékoľvek porušenie zákona.

„Hovorkyňa hnutia Lenka Halamová tvrdí, že audítor v závere svojej správy konštatoval, že nezistil žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa domnieval, že hospodárenie KDH nie je v súlade so zákonom,“ uviedla Nadácia, ktorá dodáva, že výročnú správu hnutia vzala na vedomie bez nedostatkov aj Štátna komisia pre voľby a referendum.

Dar pre Kusého

KDH podľa Zastavme korupciu disponovalo koncom uplynulého roka majetkom v hodnote 350-tisíc eur, cez príspevok zo štátneho rozpočtu získalo 366-tisíc eur a dary od občanov predstavovali takmer 200-tisíc eur.

„Medializovaný dar od spoluzakladateľa firmy Eset Rudolfa Hrubého hnutiu je priznaný vo výške 25-tisíc eur. Hnutie malo následne posunúť tento dar na kandidáta na bratislavského župana Rudolfa Kusého. Dar vzbudil mediálnu pozornosť preto, že najskôr jeho darca vo volebnej kampani neúspešného kandidáta na župana nefiguroval,“ vysvetlila Nadácia.

Zároveň dodáva, že Kusý na transparentnom účte spomínal len dar od KDH v celkovej sume 105-tisíc eur. Kandidáta na bratislavského župana neskôr obvinili z korupčnej činnosti a aktuálne ho čaká súd.

Nový pozemok pri Poprade

Na základe portálu Transparex.sk Zastavme korupciu informovala, že predseda KDH Milan Majerský už niekoľko rokov vlastní byt v Levoči, ktorý spláca prostredníctvom hypotéky. Zároveň v roku 2019 nadobudol pozemok v obci Mlynica (okres Poprad) a stavia na ňom dom.

„Hovorkyňa KDH Halamová upresnila, že nehnuteľnosť Majerský stavia spolu s manželkou europoslankyňou Miriam Lexmann, s ktorou si na tento účel zobral aj hypotekárny úver v Slovenskej sporiteľni,“ informovala Zastavme korupciu.

Kontrola nezávislým orgánom

Nadácia ďalej upozornila, že majetkové priznania politikov sú málo konkrétne a verejnosti neumožňujú dozvedieť sa, či politik neprimerane zbohatol alebo jeho majetok zodpovedá oficiálnym príjmom. Kontrola majetkov je zverená do rúk politikov, čo znamená, že kontrolujú sami seba.

Zároveň na majetkové priznania dohliada parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcii, ktorého členmi sú poslanci Národnej rady SR. Nadácia Zastavme korupciu spoločne s organizáciou Via Iuris navrhuje reformu majetkových priznaní.

„Kontrolovať by ich mal nezávislý orgán. Napr. by sa mohli rozšíriť kompetencie súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten by mal mať prístup aj do databáz štátu tak, aby bola kontrola efektívna,“ uviedla Nadácia na svojom webe.