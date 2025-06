Zahraničný vplyv je v demokraciách často využívaný ako „alibi“

Zahraničné zasahovanie do volieb predstavuje skutočnú hrozbu, no v niektorých prípadoch ho demokracie využívajú ako „alibi“ na odvrátenie pozornosti od vlastných vnútorných problémov. Uviedol to v pondelok generálny tajomník think-tanku International IDEA Kevin Casas-Zamora.

Podľa novej správy štokholmskej organizácie medzi hlavné hrozby pre demokracie počas volebných kampaní patrí dezinformácia a manipulácia algoritmov sociálnych sietí. „Hrozbu zhoršuje explicitná ochota domácich, zahraničných aj neštátnych aktérov zapájať sa do takýchto aktivít,“ uvádza správa, pričom poukazuje na štáty ako Čína, Rusko a Irán.

Z 54 volieb, ktoré sa konali v roku 2024, až 80 percent čelilo „úmyselným dezinformačným kampaniam, ktoré sa snažili ovplyvniť výsledok volieb“, povedal Casas-Zamora pre agentúru AFP. Zároveň však upozornil, že obviňovanie zo zahraničného vplyvu môže odvádzať pozornosť od skutočných problémov: „Otázka, či takéto kampane uspeli alebo nie, je vecou dohadu.“

Minulý rok volilo 1,6 miliardy ľudí

„Otázka nerovnosti, otázka toho, že mnohí občania sa cítia opomenutí a že ich politické inštitúcie nepočúvajú, si zaslúži pravdepodobne aspoň toľko pozornosti ako vonkajšie hrozby v podobe zahraničného zasahovania alebo dezinformácií,“ zdôraznil Casas-Zamora. „Nadmerný dôraz na zahraničné zasahovanie je istým druhom alibi, pohodlným vysvetlením, ktoré ospravedlňuje domácich politických aktérov z ich zodpovednosti prehodnotiť fungovanie demokracie a zabezpečiť, aby slúžila občanom.“

Podľa Casasa-Zamoru je rovnako naliehavé analyzovať nedostatky, ktoré podkopávajú dôveru občanov v politické inštitúcie, ak „nám záleží na budúcnosti demokracie“. V roku 2024 volilo približne 1,6 miliardy ľudí v 74 národných voľbách po celom svete, čo podľa neho dokazuje silnú vôľu občanov vyjadriť svoj názor, hoci dôvera v politiku zostáva „nedostatkovým tovarom“. „Pravdepodobne najdôležitejším zdrojom nedôvery v politické inštitúcie je výkonnosť štátu pri poskytovaní verejných statkov a služieb. Pretože práve to formuje vzťah občanov k štátnym inštitúciám,“ zakončil bývalý kostarický politik.