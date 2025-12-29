Začiatok lyžiarskej sezóny v Liptovskej Tepličke skomplikoval silný vietor, stromy zhadzoval priamo na svah

Napáchané škody ešte zisťujú.
Silný vietor pod Tatrami v nedeľu napáchal nemalé škody v lyžiarskom strediskuSki Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke. Potvrdil to pre SITA jeho prevádzkovateľ Maroš Žemba.

Hoci sezónu tam oficiálne spustili len v sobotu 27. decembra, v nedeľu bol lyžiarsky areál kvôli veľmi silnému vetru a výpadku elektriny zatvorený. Od pondelkového dňa sa v stredisku lyžuje opäť.

Lyžuje sa bez veľkého vleku

Vietor v Liptovskej Tepličke v nedeľu podľa videa, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, zhadzoval stromy priamo na svah. Stredisko informovalo, že pre škody je termín spustenia svahu H-130 neurčitý. Po vyčíňaní počasia sa preto v areáli v pondelok lyžuje rovnako ako v prvý deň, teda bez veľkého vleku.

Dnes jazdíme na dvoch menších vlekoch, čo sa týka H-130, ideme odstraňovať škody. Dokopy tri stromy nám spadli na stožiar aj na strednú vetvu, na mieste uvidíme, aké škody konkrétne napáchali. Zatiaľ sa to vyčísliť nedá,“ komentoval Žemba. Verí, že poškodené je len rameno, ktoré by podľa jeho slov mohlo byť možné opraviť či vymeniť za pár dní.

Plánované dosnežovanie

V stredisku sú zatiaľ stopercentne vysnežené svahy s menšími vlekmi. Väčší, ktorý pôvodne plánovali čiastočne spustiť v nedeľu, plánujú dosnežiť v najbližších dňoch. Od parkoviska vedie podľa prevádzkovateľa ešte jeden veľký vlek, ten bude podľa jeho slov spojazdnený až po novom roku.

V Liptovskej Tepličke sa nachádzajú dve lyžiarske strediská. Druhé, Skipark Liptovská Teplička, na sociálnej sieti informovalo, že funguje v plnej prevádzke.

