Jasná otvorila zimnú sezónu vo veľkom štýle, návštevníkov lákajú desiatky kilometrov zjazdoviek aj Fresh Track

Najväčšie lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách otvorilo sezónnu. Informovala o tom hovorkyňa Slovakia TravelZuzana Eliášová. Jasná ponúka návštevníkom na severnej a južnej strane Chopka viac ako 50 kilometrov zjazdoviek rôznych obťažností, „freeridové“ terény či trasy pre bežecké lyžovanie.
„Päť kabínových a osem sedačkových lanoviek, šesť vlekov a celkovo 39 zjazdoviek uspokojí tak začiatočníkov a rodiny s deťmi, ako aj skúsených fanúšikov zimných športov,“ uvádza Slovakia Travel. Stredisko ponúka aj širokú škálu doplnkových služieb, množstvo inštruktorov, požičovne vybavenie či servisy. Do Jasnej sa dá pritom pohodlne dostať aj z iných častí Liptova, a to bezplatnými skibusmi.
Široká ponuka atrakcií aj unikátnych zážitkov
Okrem toho, že je Jasná najväčším lyžiarskym areálom na Slovensku, návštevníci tu nájdu aj najdlhšiu osvetlenú zjazdovku na večerné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Álp. Špecialitou strediska je Fresh Track, ktorý návštevníkom poskytuje mimoriadny zážitok z lyžovačky na prázdnych zjazdovkách.
Zalyžovať si totiž môžu ráno pred oficiálnym spustením lanoviek a dať si raňajky na vrchole Chopka. Jasná bude podľa slov Slovakia Travel tento rok žiť aj nadchádzajúcou zimnou olympiádou v Miláne. Riaditeľ strediska Jiří Trumpeš priblížil, že olympiádou Jasná ožije v polovici februára.
„Na návštevníkov čaká celá rada športových prenosov a aktivít, okrem toho bude počas celého februára v stredisku veľkoplošná obrazovka, na ktorej budeme premietať športové disciplíny v súvislosti so zimnými olympijskými hrami,“ priblížil Trumpeš. Stredisko pre tento rok prichádza aj s viacerými novinkami.
Pre rodiny s deťmi čaká magický les, veľa rôznych eventov. či nová detská zóna v Krupovej. Jasná pripravila aj skikrosovú a boardercrossovú trať v spolupráci so Zväzom slovenského lyžovania. Otváraška v Jasnej prinesie súčasne bohatý sprievodný program a hudobné vystúpenia. „Celodenná párty vyvrcholí večerným programom WINTER JASNÁ OPENING. Hlavnou hviezdou bude spevák a producent Dieter Bohlen zo skupiny Modern Talking,“ dodáva Slovakia Travel.
Ideálne podmienky na štart sezóny
Podľa predsedu predstavenstva TMR, a.s. Igora Rattaja sprevádzajú otvorenie sezóny Jasnej ideálne podmienky. Príroda podľa neho dopriala počasím aj snehom. Generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete priblížil, že zimná turistická sezóna je pre cestovný ruch na Slovensku mimoriadne dôležitá.
„Jej centrom sú moderné lyžiarske strediská, ktoré každoročne lákajú tisíce domácich aj zahraničných návštevníkov. Viac ako 500 kilometrov upravených zjazdoviek naprieč celou krajinou predstavuje jedinečnú príležitosť zažiť nezabudnuteľnú zimnú dovolenku,“ povedal Fekete s tým, že strediská ponúkajú aj širokú škálu ďalších služieb od wellness a gastronómie až po rodinné atrakcie. Zo Slovenska to podľa neho robí atraktívnu destináciu pre všetky vekové kategórie.