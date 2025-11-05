Zachránil mu život. Promptná reakcia a prvá pomoc pre vodiča autobusu skončila hrdinským príbehom

Bývalý český futbalista Josef Lexa sa stal hrdinom vďaka rýchlej reakcii v nedeľu 2. novembra. Súčasný tréner ženského B-tímu z Liberca a jeho kolegyňa Sandra Bobvošová zachránili život vodičovi autobusu.
Pripravoval sa na zápas B-tímu Liberca proti Tepliciam, keď k nemu pribehli hráčky a povedali mu, že sa niečo deje na neďalekej recepcii.
„Práve sme sa rozcvičovali pred duelom. Najprv som si myslel, že je to nejaký vtip a že si zo mňa robia srandu, ako to často robia. Ale povedali mi, aby som sa poponáhľal,“ opísal Lexa podľa webu sport.cz.
Momenty hrôzy
Keď tam prišiel, na zemi uvidel ležať muža. „Spýtal som sa recepčnej, čo sa stalo. Povedala mi, že sa necítil dobre a spadol. Spýtal som sa, či zavolali sanitku. Našťastie už bola na ceste.“
Niekoľko rokov Lexa pracoval ako zdravotník v libereckej nemocnici, a tak vedel, čo treba urobiť. Vodič autobusu utrpel mozgovú príhodu.
„Položil som ho na chrbát. Dýchal. Pre istotu som mu zaklonil hlavu. Moja kolegyňa Bobvošová, ktorá je vedúcou tímu, už dorazila. Pozorovali sme ho, rozopli sme mu košeľu, aby mohol ľahšie dýchať, a medzitým sme komunikovali so záchrannou službou. Dýchal, ale vôbec nereagoval a nevnímal. Povedali nám, že posádka je na ceste a máme ho sledovať a začať s resuscitáciou, ak začne lapať po dychu,“ opísal šiesty člen Libereckej futbalovej siene slávy.
Pomohli skúsenosti
„Asi po 20 sekundách sme videli, ako muž zmodrel a začal sa triasť. S kolegyňou sme sa okamžite začali po minúte striedať a masírovať jeho srdce. Medzitým dorazila sanitka aj lekár. Myslím, že vtedy nám aj naskočil. Potom to prevzali doktori,“ prezradil s tým, že masáž srdca trvala asi dve alebo tri minúty.
Pomohli mu skúsenosti z Regionálnej nemocnice v Liberci, kde po ukončení profesionálnej futbalovej kariéry v roku 2005 pracoval mnoho rokov ako saniťák.
„Samozrejme, ako tréner stále chodíte na pravidelné školenia a opakujete si prvú pomoc. Sandra a ja sme sa krásne dopĺňali. Zhodou okolností pracuje ako ošetrovateľka na ortopedickom oddelení v nemocnici v Liberci, takže sme hneď vedeli, čo robiť,“ priblížil bývalý hráč prvej ligy so 175 štartmi v najvyššej súťaži.
Verejné poďakovanie
Aktuálne 53-ročný Lexa okrem trénovania pracuje aj ako vodič autobusu. „Podľa mojich informácií pán teraz normálne komunikuje a dúfam, že bude v poriadku. To je najlepšia správa, akú som mohol počuť. Teplice majú veľké šťastie, že sa to nestalo, keď bolo vozidlo v pohybe. Radšej nechcem ani pomyslieť na to, čo sa mohlo stať,“ povedal o vodičovi autobusu hosťujúceho celku.
Necíti sa však ako hrdina, keďže ten každý deň riskuje svoj život. Podľa jeho slov si len splnil povinnosť. „Ale je pekné počuť, že záchrana bola úspešná, muž je nažive a hádam by mal byť v poriadku,“ uzavrel Lexa.
Klub z Teplíc sa mu verejne poďakoval. „Pred stretnutím v Liberci skolaboval vodič autobusu FK Teplice na recepcii štadióna U Nisy, utrpel mŕtvicu a zástavu srdca. Vďaka okamžitej a rýchlej reakcii trénera domáceho tímu, pána Josefa Lexu, ktorý bez váhania začal s resuscitáciou a zavolal záchrannú službu, bol život nášho vodiča zachránený. Ďakujeme aj Sandre Bobvošovej, ktorá sa tiež aktívne podieľala na záchrane. Obom ďakujeme za ich ľudskosť, odvahu a pohotovosť v momente, keď šlo o každú sekundu.“