Van de Ven sa zahral na Maradonu či Messiho. Stopér Tottenhamu strelil top gól svojej kariéry - VIDEO

Bežala 64. minúta utorkového zápasu ligovej fázy Ligy majstrov Tottenham – FC Kodaň.
Domáci viedli 2:0, ale zároveň hrali v oslabení o jedného muža, keďže v 55. min Walesan Brennan Johnson za faul zozadu videl žltú a po intervencii s videorozhodcom aj červenú kartu.
Dlhý šprint a gól
Potom však prišiel moment, ktorý obletel celý futbalový svet. Na hranici vlastnej šestnástky sa k lopte dostal holandský stopér Tottenhamu Micky van de Ven.
Namiesto toho, aby sa jej zbavil, hodil si ju do dlhého behu dopredu. Prešprintoval postupne štyroch hráčov súpera a keďže sa mu otvorila diaľnica smerom k bránke hostí, namieril si to po nej až do pokutového územia Kodane. Tam nezadržateľne skóroval ľavačkou z plného behu.
Pripomenul Maradonu a Messiho
Gól van de Vena pripomenul legendárne sólo Argentínčana Diega Maradonu zo štvrťfinále MS 1986 proti Anglicku, resp. niekoľko podobných kúskov v podaní jeho krajana Lionela Messiho. Presne toto prirovnanie použil aj tréner Tottenhamu Thomas Frank po zápase.
„Zdá sa, že Lionel Messi sa zmenil na Mickyho van de Vena, ktorý beží od vlastnej bránky po druhej strane ihriska a skóroval,“ povedal Frank podľa webu UEFA.
Cítil, že ho nedobehnú
„Rozbehol som sa a potom chvíľu uvažoval, či ma dobehnú. Cítil som sa však vynikajúco, tak som si vravel, že to dotiahnem do konca,“ skonštatoval Van de Ven podľa webu BBC Sport.
If you haven’t seen Micky van de Ven’s solo goal yet watch this! 😱
…and if you have seen Micky van de Ven’s solo goal watch it again! 🤯#UCLGOTD | @Heinekenpic.twitter.com/rvDUBeYZwG
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
Dvadsaťštyriročný van de Ven prišiel do Tottenhamu z Wolfsburgu za 34 miliónov libier (cca 38,58 mil. eur) v auguste 2023 a strieľať góly pre neho vôbec nie je nič nové.
Žiadny sviatočný strelec
V auguste skóroval v Superpohári UEFA proti Parížu St. Germain (prehra 2:3), ďalší gól pridal v Premier Leagie pri triumfe nad West Hamom (3:0) a gólovo sa pripomenul aj v zápase Ligy majstrov na trávniku nórskeho Bodö/Glimt (2:2).
Pred dvoma týždňami pri výhre nad Evertonom (3:0) v Premier League strelil dokonca dva góly. Nečudo, že tréner Frank si zaželal:
„Je náš najlepší strelec, žiadne béčko. Nech mu to vydrží čo najdlhšie.“
Gól sezóny!
Bývalý anglický reprezentant Owen Hargreaves pre TNT Sports o skvelom počine holandského obrancu povedal: „Jednoznačne jeden z najväčších gólov, aké som kedy videl. Prebehol okolo hráčov spôsobom, ako keby tam ani neboli. Ukázal výdrž, silu a aj skvelé zakončenie. Pre mňa jednoznačne gól sezóny!“
Tottenham zdolal FC Kodaň 4:0 a v tabuľke 36-člennej Ligy majstrov sa s 8 bodmi zo 4 zápasov dostal na priebežnú siedmu pozíciu. Vedenie aj fanúšikov londýnskeho klubu môže tešiť aj skutočnosť, že sa vo veku 20 rokov a 341 dní stal tretím najmladším strelcom Hotspur v Lige majstrov po Dele Allim (20 rokov, 240 dní) v roku 2016 ba Ryanovi Sessegnonovi (19 rokov, 207 dní) v roku 2019.