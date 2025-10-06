Kuriózny vlastný gól brankárky Slavie Praha. V derby proti Sparte sa musela červenať - VIDEO

Uplynulý víkend patril hneď dvom derby pražských „S“ – medzi mužmi aj ženami. Zatiaľ čo nežnejšie pohlavie víťaza spoznalo, futbalisti si podali ruky po remíze 1:1.
Mestský súboj medzi ženami priniesol aj kurióznu situáciu, ktorá vyvrcholila vlastným gólom, ktorý sa len tak často nevidí.
Dvadsaťročná brankárka Slavie Vanesa Jílková si bez problémov pokryla center smerujúci do jej územia. Kým padala na zem, vyzeralo to, akoby si loptu sama hodila do siete.
„Veľmi zaujímavé. Toto som asi ešte nevidela,“ reagovala v priamom prenose spolukomentátorka Kateřina Bužková.
„Mladé dievča, ktoré dostalo šancu vo veľkom zápase. Chyby k tomu patria. Bude fajn, ak sa poučí a nabudúce ju neurobí,“ uviedol po zápase tréner Slavie Jiří Vágner.
Práve jeho tím tak prehral v derby vysoko 4:1. V tabuľke im patrí 2. miesto za Spartou, ktorá v siedmich kolách zatiaľ nestratila ani bod.
☕️☕️ pic.twitter.com/Oh3TygR8oh
— Mára (@Marrrrra) October 4, 2025