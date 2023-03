Začali to bankoví lupiči v maskách Jamesa Bonda. Krimi Zóna smrti

Celé sa to začína veľmi čudnou bankovou lúpežou, do ktorej je zapletený James Bond. Teda herci, ktorí hrali agenta 007 – od Seana Conneryho, cez Timothy Daltona, až po Daniela Craiga a Pierca Brosnana.

To je nové krimi Zóna smrti zo série Washington Poe a Tilly Bradshawová.

Detektív seržant Washington Poe bojuje na súde proti nútenému vysťahovaniu zo svojho milovaného domčeka na samote, keď ho náhle odvolajú k prípadu muža, ktorého ubili na smrť bejzbalovou pálkou v zapadnutom bordeli. Poe je zmätený – on loví sériových vrahov, a toto vyzerá na tuctovú vraždu rukou pasáka. Jeho účasť si však osobne vyžiadali ľudia, ktorí radšej zostávajú v ústraní…

Keď sa Poe a spoločensky neobratná programátorka Tilly Bradshawová začnú vŕtať v prípade, vynoria sa pred nimi zdanlivo nezodpovedateľné otázky:

Prečo na minulosti obete, ktorá prešla previerkami najvyššieho stupňa pre strategicky dôležitú prácu, nič nesedí?

Prečo zostala na mieste vraždy drobná dekorácia a prečo ju niekto z vyšetrovateľov ukradol?

Aká je súvislosť medzi vyšetrovanou vraždou a bezchybne vykonanou bankovou lúpežou spred troch rokov, pri ktorej nebolo nič odcudzené?

Zóna smrti je vynikajúca detektívna skladačka, ktorá najmä od polovice naberá na obrátkach a zažijete divokú jazdu. Je to ten typ kníh, ktorý baví čítať, vychutnávate si dejové zvraty, zápletku, postavy, ich vzťahy a prostredie.

M.W.Craven píše skvelé detektívky a svoje majstrovstvo dokazuje aj vo štvrtej knihe. Jeho trileri sú lahôdkami – sú premyslené, pútavé, so zaujímavým pozadím, pričom informácie dávkuje postupne, rozumne, aby nezahltil, ale ani nenudil. Logicky skladá puzzle, jedna stopa a indícia k druhej, preverovanie, pátranie a overovanie…detektívka, ktorá vás rozhodne bude baviť.

Tilly je geniálna a zároveň milo nešikovná v medziľudských vzťahoch. Jej hlášky si musíte zamilovať. Takisto otcovský dohľad Poa nad ňou, vzájomná podpora týchto postáv, ich zohratosť…

Pozrite si video s autorom M.W.Cravenom:

M. W. Craven sa narodil v Carlisli, ale vyrástol v Newcastli, kde ako šestnásťročný narukoval do armády. Nasledujúcich desať rokov cestoval po svete a v roku 1995 armádu opustil, aby vyštudoval sociálnu prácu so špecializáciou na kriminológiu a zneužívanie psychotropných látok. Po tridsaťjeden rokoch sa vrátil do Cumbrie, zamestnal sa ako probačný pracovník vo Whitehavene a postupne sa vypracoval na riaditeľa odboru.

Po šestnástich rokoch sa rozhodol pre zmenu a stal sa spisovateľom na plný úväzok. Dnes ho k skúmaniu myšlienok zločincov vedú celkom iné dôvody.

Na Slovensku sme sa s jeho dvojicou vyšetrovateľov po prvý raz stretli v knihe Bábkové divadlo. Napínavý príbeh, pri ktorom vrela krv v žilách, predstavil dvojicu nekonvenčných vyšetrovateľov. Vo vydavateľstve Ikar nasledovali Čierne leto, hit Kurátor a teraz teda Zóna smrti.

M. W. Craven. Foto: Bux.sk

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis