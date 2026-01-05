Vypadni, ty kok**! Tvrdé slová syna Paula Scholesa na adresu trénera Manchestru United Amorima. Duel s Leedsom poznačila smrť

Rúben Amorim
Tréner Rúben Amorim. Foto: SITA/AP
Remíza Manchestru United na pôde Leedsu United nevyhovovala každému. Syn legendárneho hráča „červených diablov“ Paula Scholesa Arron sa hrubo a vulgárne vyjadril na sociálnej sieti k portugalskému trénerovi Rúbenovi Amorimovi.

Aj napriek tomu, že sa známejší klub z Manchestru drží na vyšších priečkach tabuľky a bojuje o pohárovú Európu, výkony nie sú hodné mena tejto značky.

„Nechaj to tak, ty naničhodný kok**, povedal si, že odídeš, ďalší José Mourinho žobre o odškodné, bol si podporený a urobil si niektoré z najhorších taktických rozhodnutí, aké som kedy počas zápasov videl, nikoho nemožno obviňovať, len teba. Zober to na seba, ako si sľúbil, a vypadni,“ nechal sa uniesť Arron Scholes.

Z ostatných desiatich dueloch však ManUtd prehral iba dvakrát, výhry však boli len tri. Zvyšné stretnutia sa skončili remízou.

V tabuľke Premier League je na 6. mieste, o skóre za londýnskou Chelsea. Leedsu patrí 16. priečka, má o osem bodov navrch nad zostupujúcimi pozíciami.

Ešte pred samotným začiatkom súboja však došlo k úmrtiu na štadióne Elland Road. Jeden z fanúšikov domáceho klubu utrpel náhlu príhodu. Aj napriek rýchlemu zásahu zdravotníkov sa však priaznivca nepodarilo zachrániť.

„Leeds United potvrdzuje zdrvujúcu správu o tom, že jeden z fanúšikov, žiaľ, zomrel pred naším zápasom Premier League s Manchestrom United na Elland Road po náhlej lekárskej príhode na štadióne pred úvodným hvizdom. Myšlienky všetkých v Leeds United sú v tejto mimoriadne ťažkej chvíli s rodinou a priateľmi fanúšika,“ napísal tím na sociálnej sieti.

