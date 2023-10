Za objavom kontaktných šošoviek stojí detská stavebnica Merkur

Meno českého rodáka Otto Wichterle nemusia poznať mnohí z nás. Je pritom autorom viac ako 150 vynálezov a patentov. Medzi jeho najznámejšie patrí silon ale najmä kontaktné šošovky. Otto Wichterle sa narodil pred 110 rokmi.

Podobne, ako to pri veľkých objavoch a vynálezoch chodí, niekedy za nimi stojí šťastná náhoda. V roku 1952 Otto Wichterle cestoval vlakom. Cestujúci čítal odborný článok o možnostiach náhrady oka. Začal premýšľať, že dovtedy preferovaný kov nie je zrovna vhodným riešením. Musí existovať predsa pohodlnejšia alternatíva. Stal sa ňou gél, ktorý pohlcuje až 40 % vody, je priehľadný a má dobre mechanické vlastnosti. Na konci roka 1961 sa mu podarilo počas vianočných sviatkov vyrobiť prvé štyri kontaktné šošovky, ktoré nedráždili oko. Využil na to detskú stavebnicu Merkur a dynamo z bicykla. Vznikli tak mäkké kontaktné šošovky ako ich poznáme dnes. Za niekoľko rokov sa sen o náprave očné chyby, ktorý prvýkrát opísal v roku 1508 Leonardo da Vinci a ktorý k realizácii doviedol profesor Otto Wichterle, rozšíril do celého sveta.

Viac ako 125 miliónov ľudí denne využíva kontaktné šošovky.

Dve tretiny ľudí, ktorí používajú kontaktné šošovky sú ženy.

Nosenie šošoviek je bezpečné. Iba u jedného z 500 ľudí sa môže objaviť zápal.

Existuje veľa druhov kontaktných šošoviek od denných na jedno použitie až po farebné pre Halloweensku párty (Crazy Lens)

Foto: Alensa

Dnešné kontaktné šošovky sa nedajú s prvými vyrobenými kusmi od Otta Wichterleho porovnávať. Dnes ide o moderný, bezpečný a absolútne bežný módny doplnok. Väčšina z vás ocení širšie možnosti použitia kontaktných šošoviek pri takých športových aktivitách, kde nemožno klasické okuliare používať. Tí viac odvážnejší si môžu vybrať z ponuky rôznych farebných prevedení kontaktných šošoviek (Crazy Lens). Podobne ako okuliare sa tak môžu stať módnym doplnkom.

Výhody:

Môžete ich používať počas športových aktivít.

Počas zimy sa nezahmlievajú.

Módny doplnok – máte možnosť vybrať si farbu očí.

Poskytujú ostrý obraz – prispôsobia sa zakriveniu vášho oka.

Foto: Alensa

Oto Wichterle

Najväčšia osobnosť československej chémie v období po druhej svetovej vojne a vedec sa narodil 27. októbra 1913 v Prostějove. Vynálezca silónu sa od roku 1952 začal zaoberať syntézou sieťovaných hydrofilných gélov, ktoré vodou bobtnajú, s cieľom nájsť vhodný materiál pre očné implantáty. Podarilo sa tu pripraviť poly-hydroxyethylmethakrylátový (HEMA) gél, ktorý pohlcoval až 40 percent vody, mal vhodné mechanické vlastnosti a bol priehľadný. Bol členom medzinárodných spoločností, držiteľ radu zahraničných cien a čestný doktor zahraničných univerzít, autor viac ako dvoch stoviek odborných publikácií, a viac ako 150 vynálezov a patentov, zvolený za predsedu Československej akadémie vied a túto funkciu vykonával až do rozdelenia Československa v roku 1993. V roku 1993 bola jedna z planétok našej slnečnej sústavy pomenovaná Wichterle.

Hoci mal Wichterle všetky svoje vynálezy spoľahlivo zaistené patentami, mnoho firiem naprieč Amerikou tieto patenty vedome porušovalo. V 70. rokoch minulého storočia sa tak začalo viesť viacero súdnych sporov. Najdôležitejším svedkom na súde v USA mal byť Otto Wichterle. Keďže bol na čiernej listine československej komunistickej vlády to nebolo vôbec jednoduché. Keď však vláde došlo, že aj ona by prehrou v súdnych sporoch o patenty stratila veľké množstvo peňazí, bolo bolo mu dovolené vycestovať. Na federálnom súde, kam až sa spor dostal, Wichterle v priebehu niekoľkých málo dní vyvrátil všetky pochybnosti o pravosti patentov. Dnes sú kontaktné šošovky opäť spájané s Čechoslovákmi. Jeden z troch najväčších predajcov kontaktných šošoviek je práve Čech (pôvodom zo Slovenska). V roku 2006 totiž slovenský rodák Jaromír Kijonka so svojim českým kamarátom Radkom Hejlom založil e-shop Alensa.sk. Ten aktuálne pôsobí celkovo v 31 krajinách a patrí medzi najväčších predajcov kontaktných šošoviek ako aj dioptrických, slnečných okuliarov v Európe.

*Kontaktné šošovky sú zdravotnícky prostriedok určený pre korekciu zraku.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.