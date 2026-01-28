Za článkom Politico je novinár Tom Nicholson, vyhlásil premiér Fico

Portál Politico napísal článok o údajných výrokoch slovenského premiéra na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
PREMIÉR SR: Prijal premiéra Maďarska Viktora Orbána
Premiér Robert Fico. Foto: SITA/Tomáš Bokor
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu pre médiá uviedol, že za článkom portálu Politico o údajných jeho výrokoch na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa je kanadský novinár Tom Nicholson, ktorý v minulosti pôsobil na Slovensku.

Fico označil článok za obludné klamstvo a vidí za ním snahu hodiť prekážku medzi neho a amerického prezidenta, keďže majú rovnaké názory na témy, ako je napríklad migrácia.

Premiér sa v tejto súvislosti pýta, aká bola úloha Toma Nicholsona pri vražde novinára Jána Kuciaka. „Veľmi rád by som to vedel, prečo okamžite utekal z územia SR,“ vyhlásil Fico a doplnil, že Nicholson ho miluje ako „koza nôž“ a predstaviteľov Smeru by pozatváral za tri minúty. Jeho zneužitie liberálneho portálu Politico preto Fica podľa jeho slov neprekvapuje.

Podľa článku portálu Politico Robert Fico povedal lídrom Európskej únie, že americký prezident prišiel o rozum a je nebezpečný. Portál sa odvoláva na vyjadrenia piatich európskych diplomatov, ktorí chceli zostať v anonymite. Fico to popiera a hovorí, že dôrazne odmieta „klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico“.

Premiér pritom zdôraznil, že na samite nedávnom v Bruseli nevystúpil. „Na samite som ani neformálne so žiadnym premiérom alebo prezidentom nehovoril o mojej návšteve v USA,“ uviedol premiér s tým, že samit, jeho prípravu a zvolanie otvorene kritizoval.

Viac k osobe: Donald TrumpRobert FicoTom Nicholson
Okruhy tém: Americký prezident Premiér Slovenskej republiky
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk