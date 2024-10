Z prednášky vo Florencii rýchlo do Hrochote na zápas. Hamšík popri trénerskom štúdiu nestíha byť aj s národným tímom

Bývalého kapitána futbalového A-tímu SR Mareka Hamšíka popri pozícii asistenta reprezentačného trénera zamestnáva aj štúdium trénerskej prolicencie v Taliansku. Priamo z Florencie sa ponáhľal do Hrochote na pohárový zápas svojej akadémie.

V pondelok (14. 10.) dokonca pre nabitý prednáškový program nemohol v Taliansku sledovať ani víťazný súboj Slovákov v Lige národov proti Azerbajdžanu.

“Mal som štúdium do ôsmej večer. Notifikácie som mal pustené takže vždy, keď píplo, som bol spokojný, potom nespokojný. Nakoniec určite spokojný s výsledkom,“ prezradil 37-ročný Hamšík pre STVR. Na jeho trénerskom raste sa prednáškami podieľajú zvučné mená.

„Bol tam napríklad aj Maurizio Sarri, môj bývalý tréner z Neapola, mal dvojhodinovú prednášku. Je to veľa hodín denne, takže je toho dosť. Človek si veľmi neoddýchne, ale takisto je to všade inde na svete,“ uviedol so 121 gólmi najlepší strelec histórie SSC Neapol.

Pre štúdium sa nevyhne absencii ani počas novembrového reprezentačného zrazu. “Opäť sa to prelína so zápasmi Ligy národov, takže zase to bude takto, ako to bolo teraz. Oficiálne hodiny sa končia v júni, v septembri odovzdávam svoju prácu,“ uzavrel Hamšík.