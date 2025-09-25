Z ministra financií guvernér NBS, podľa Matoviča dostane Kamenický za konsolidáciu odmenu- VIDEO

Dodal, že ako odmenu za hlasovanie o konsolidácii chcú spraviť z poslanca Miroslava Radačovského veľvyslanca na Cypre.
Hnutie Slovensko
Tlačová beseda Hnutia Slovensko. Reprofoto: www.facebook.com
Minister financií Ladislav Kamenický dostane podľa lídra Hnutia SlovenskoIgora Matoviča za konsolidáciu odmenu, vláda chce mať z neho guvernéra Národnej banky Slovenska. Matovič dodal, že ako odmenu za hlasovanie o konsolidácii chcú spraviť z poslanca Miroslava Radačovského veľvyslanca na Cypre.

Opäť vidíme typický Ficov kšeft výmenou za hlasy,“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister Kamenický (Smer-SD) klamú o hospodárení vlád vedených hnutím OĽaNO (dnes Hnutím Slovensko, pozn. SITA).

Dáta Eurostatu

Matovič na tlačovej besede predložil aj dáta Eurostatu, ktoré hovoria o tom, že tretia vláda Roberta Fica patrila k najhorším v , ak išlo o hospodárenie, pričom jeho súčasná vláda je na chvoste rebríčka.

V rokoch 2020 – 2022 však Slovensko pod vedením OĽaNO dosahovalo priemerne 11. miesto z 27 členských krajín,“ zdôraznil Matovič s tým, že Fico stavia svoju argumentáciu na klamstvách, čo je podľa neho dôkazom toho, že pohŕda vlastnými voličmi.

Jakab skritizoval vládu za odmietnutie opozičných návrhov

Poslanec Július Jakab (Hnutie Slovensko) poukázal na tlačovej besede na historicky prvé spojenie odborárov a zamestnávateľov, ktorí navrhli vláde opatrenia v hodnote dvoch miliard eur a chystajú sa do ulíc. Vláda sa podľa neho protestov bojí, pretože odborári aj zamestnávatelia sú veľkou silou, a pozorujú, ako vláda plytvá peniazmi. Poslanec súčasne kritizuje, že vláda odmietla opozičné návrhy, ako napríklad zdanenie hazardu či takzvanú daň z vojny.

Namiesto toho vláda zaťažuje zamestnancov a živnostníkov, zatiaľ čo zbrojárskym firmám či hazardnému biznisu vychádza v ústrety. Fico ošklbáva bežných ľudí, ale svojich kamarátov sa ani nedotkne,“ zdôraznil Jakab. Súčasne pripomenul, že to bola práve Matovičova vláda, ktorá zaviedla 13. dôchodok a v krízovom roku vyplatila aj 14. dôchodok, vypláca rodičovský dôchodok či pomoc počas pandémie. Fico podľa Jakaba nedodržal predvolebné sľuby a siahol na dávky dôchodcom, rodinám na daňové bonusy a na peňaženky všetkým občanom.

Topenie sa v kauzách

Jakab venoval pozornosť aj Ficovým výrokom o lacnom ruskom plyne a rope. Upozornil, že slovenské firmy platia druhú najvyššiu cenu za plyn v EÚ a palivá sú na Slovensku drahšie než v susedných štátoch. Výroky premiéra tak označil za rozprávky.

Namiesto lacnejších potravín vláda zvýšila dane na potraviny a pripravuje ľudí o sedem miliárd eur, pričom vytvára ďalší sedemmiliardový dlh,“ dodal Jakab. Súčasne kritizoval premiéra za výroky o tom, že jeho vláda nemá žiadne kauzy.

Ficova vláda sa topí v kauzách – od predražených nákupov, leteniek, osláv, až po tendre na záchranky. Tváriť sa, že sú čistí, je výsmech ľuďom,“ uzavrel Jakab.

