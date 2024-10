Najväčšie slovenské futbalové derby zvládol lepšie Slovan, v Trnave zvíťazil gólom Barseghjana (video+foto)

Najväčšie slovenské futbalové derby rozhodol najlepší strelec. Šláger 11. kola Niké ligy medzi Trnavou a Slovanom sa skončil triumfom hostí 1:0 (0:0), keď rozhodnutie padlo z kopačky Tigrana Barseghjana.

Ôsmym gólom v sezóne sa odpútal na dva presné zásahy od druhého najlepšieho strelca súťaže Žana Medveda z Košíc.

Muž momentu

Šikovný Armén opäť raz ukázal, že je muž momentu. Prihrávku Sharaniho Zuberuho v 69. min nespracovával a v plnom behu ľavačkou zakončil k vzdialenejšej žrdí.

Slovan najtesnejšie vedenie udržal až do konca zápasu a po ôsmom triumfe v sezóne sa posunul na čelo tabuľky o 2 body pred Žilinu. Hráči MŠK však majú zápas k dobru, v nedeľu od 15.30 h Pod Dubňom privítajú futbalistov Banskej Bystrice.

„V Trnave sa nevíťazí ľahko, v lige prehrala prvýkrát v sezóne. Podali sme obetavý výkon. Boli sme dobre pripravení na emóciu, publikum. Ďakujem aj našim skvelým fanúšikom. Vo výbornej atmosfére to bol možno viac remízový duel, no my sme dali gól, preto sme vyhrali. Tigran Barseghjan má svoje minúty, kde vie rozhodnúť zápas, a nie prvýkrát práve on rozhodol o našich troch bodoch,“ zhodnotil tréner víťazného tímu Vladimír Weiss st. na klubovom webe Slovana.

Takáč zvládol búrlivé prostredie

Udalosťou zápasu bol štart bývalého trnavského brankára Dominika Takáča prvýkrát v drese Slovana proti Spartaku. Takáč búrlivé prostredie s vyše 13-tisíc divákmi na tribúnach zvládol a udržal pre „belasých“ čisté konto. Predviedol šesť zákrokov.

„Pred zápasom som mal zmiešané pocity, no svojím spôsobom som sa aj tešil. Teraz som šťastný, že sme to takto zvládli, vyhrali sme a máme veľmi dôležité tri body do tabuľky,“ povedal Dominik Takáč pre skslovan.com.

Jeden z kľúčových momentov derby sa odohral ešte pred úvodným hvizdom. Hostia vyhrali žreb a kapitán Guram Kašia si zvolil prehodenie strán, teda hráči Slovana začínali pod trnavským kotlom.

Zmena strán bola zámerom

Takáč vedel, že tomuto ´zážitku´ sa nevyhne, a odbil si ho radšej už v prvom polčase. Keď sa Trnava v závere snažila o vyrovnanie, útočila proti belasému sektoru s tisíckou priaznivcov hostí.

„Bol to náš zámer. Guram vyhral žreb a zvolil si stranu. Zhodli sme sa na tom už pred zápasom, že si to najprv odbijem tam. V úvode to bolo logicky náročnejšie, v závere nám však pomohlo, že sme boli pred našimi fanúšikmi. Dobre sme to vymysleli,“skonštatoval Takáč a k svojej súťažnej premiére proti Trnave ešte dodal: „Tréner brankárov Ján Mucha sa ma spýtal, či som nachystaný na víkend, a odvetil som mu, že samozrejme áno. Keď sa tréner rozhodol ma postaviť, nebudem namietať, ale budem to rešpektovať a urobím si svoju robotu. Celý zápasový deň bol však taký zvláštny. Prvýkrát som na tomto štadióne, kde som prežil veľa nezabudnuteľných zápasov a poznám tu veľa ľudí, chytal ako súper. Rozcvička bola ešte okej, ale na začiatku to pre mňa nebolo práve príjemné. Všetko sa to dalo čakať a nič ma v skutočnosti nerozhodilo. O to príjemnejšie pocity som potom prežíval na konci, keď sme to úspešne zvládli.“