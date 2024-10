Wawrinka po postupe na Slovak Open: Som šťastný, že som prišiel do Bratislavy (video+foto)

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka splnil, čo sľúbil na tlačovej konferencii pred začiatkom turnaja Slovak Open.

Potvrdil, že do Bratislavy napriek blížiacej sa štyridsiatke a 149. priečke v rebríčku ATP neprišiel na výlet.

Na tradičnom challengeri postúpil do 2. kola dvojhry, keď v úvodnom zápase v Národnom tenisovom centre zdolal Nemca Maximiliana Marterera za 71 minút 6:4, 6:3.

Skvelá atmosféra

Diváci utvorili trojnásobnému grandslamovému šampiónovi skvelú atmosféru, on sa im odvďačil výborným výkonom. Pre 39-ročného Wawrinku je to druhý štart na bratislavskom turnaji v kariére. Pred dvadsiatimi rokmi skončil už kvalifikácii.

„Bol to skvelý zápas. Myslím si, že som podal veľmi dobrý výkon. Proti Maximilianovi to nikdy nie je jednoduché, je to dobrý hráč. Prišlo veľmi veľa ľudí, čo si vážim, užil som si to. Určite mi pomohli aj diváci. Je to pre mňa skvelé a práve to je dôvod, prečo stále hrám. Som šťastný, že som sa rozhodol prísť do Bratislavy a verím, že sa budem naďalej zlepšovať,“ povedal Stan Wawrinka na webe tennisslovakopen.sk.

Vyzve ho o 20 rokov mladší

Už vo štvrtok 31. októbra sa bratislavským divákom predstaví znova. V poslednom zápase dňa po 18.00 h ho v osemfinále vyzve o 20 rokov mladší Chorvát Dino Prižmič. Súpera pozná, takže vie, čo môže v zápase očakávať.

„Je to mladý hráč, veľmi talentovaný. Na kurte sa dobre pohybuje. Pre mňa je to vždy zábava hrať proti nastupujúcej generácii. Som si istý, že v budúcnosti to bude výborný hráč. Zaručene ma čaká ťažký zápas,“ skonštatoval víťaz Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016.

Odskočil si aj do mesta

Počas pár voľných dní pred turnajom stihol aj návštevu centra mesta.

„S tímom sme boli na obede, je krásne počasie, môžeme si to tu užívať. Cítim sa tu naozaj veľmi vítaný a teším sa na ďalšie dni,“ dodal Wawrinka.

Užíva si domáce prostredie

Okrem neho postúpil do osemfinále dvojhry aj slovenský tenista Lukáš Klein. Zverenec trénera Karola Kučeru zdolal v úvodnom kole Fína Otta Virtanena 6:3, 6:4 za rovnú hodinu.

V zápase ani raz nestratil servis a darilo sa mu aj na returne. V ďalšom kole ho čaká bývalý štvrtý hráč svetového rebríčka Japonec Kei Nišikori, ktorý sa pokúša ešte raz nakopnúť kariéru vo veku 34 rokov.

„Užil som si to doma pred ľuďmi a som spokojný. Som rád, že budem mať možnosť odohrať ešte minimálne jeden zápas,“ uviedol Klein.