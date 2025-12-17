Washington pozastavil implementáciu technologickej dohody s Britániou. Obnovenie podmieňuje pokrokom v obchodných rokovaniach

Biely dom v utorok pozastavil implementáciu dohody o technologickej spolupráci s Veľkou Britániou, ktorá bola podpísaná počas septembrovej štátnej návštevy prezidenta Donalda Trumpa na britských ostrovoch.
Šéf Bieleho domu pre vedu a technológie Michael Kratsios uviedol, že Londýn musí dosiahnuť „významný pokrok“ v obchodných rokovaniach, aby sa dohoda mohla obnoviť. Spolupráca mala podporiť partnerstvá v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, kvantové technológie a jadrová energia.
USA a Veľká Británia sa snažia implementovať tzv. dohodu o ekonomickej prosperite, ktorú podpísali v máji a ktorá patrila medzi prvé medzinárodné dokumenty podpísané po tom, čo Trump pohrozil clami na dovoz tovaru do USA. Septembrová dohoda o technologickej spolupráci je jej nezáväzným doplnkom a jej cieľom je zosúladiť technologické inovácie a podporiť najmä súkromné investície.
Podľa medializovaných informácií sú americkí predstavitelia čoraz frustrovanejší z neochoty Británie riešiť netarifné prekážky, vrátane pravidiel pre potraviny a priemyselné výrobky. USA dlhodobo žiadajú, aby Británia uznala americké štandardy v oblasti potravín a poľnohospodárstva.
„Veríme, že dosiahneme dohodu, ktorá ovplyvní budúcnosť miliónov ľudí na oboch stranách Atlantiku,“ povedal hovorca britského premiéra pre BBC.