Washington pozastavil implementáciu technologickej dohody s Britániou. Obnovenie podmieňuje pokrokom v obchodných rokovaniach

Spolupráca mala podporiť partnerstvá v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, kvantové technológie a jadrová energia.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Inovácie, technológie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Ekonomika Ekonomika z lokality Spojené štáty americké

Biely dom v utorok pozastavil implementáciu dohody o technologickej spolupráci s Veľkou Britániou, ktorá bola podpísaná počas septembrovej štátnej návštevy prezidenta Donalda Trumpa na britských ostrovoch.

Šéf Bieleho domu pre vedu a technológie Michael Kratsios uviedol, že Londýn musí dosiahnuť „významný pokrok“ v obchodných rokovaniach, aby sa dohoda mohla obnoviť. Spolupráca mala podporiť partnerstvá v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, kvantové technológie a jadrová energia.

USA a Veľká Británia sa snažia implementovať tzv. dohodu o ekonomickej prosperite, ktorú podpísali v máji a ktorá patrila medzi prvé medzinárodné dokumenty podpísané po tom, čo Trump pohrozil clami na dovoz tovaru do USA. Septembrová dohoda o technologickej spolupráci je jej nezáväzným doplnkom a jej cieľom je zosúladiť technologické inovácie a podporiť najmä súkromné investície.

Podľa medializovaných informácií sú americkí predstavitelia čoraz frustrovanejší z neochoty Británie riešiť netarifné prekážky, vrátane pravidiel pre potraviny a priemyselné výrobky. USA dlhodobo žiadajú, aby Británia uznala americké štandardy v oblasti potravín a poľnohospodárstva.

„Veríme, že dosiahneme dohodu, ktorá ovplyvní budúcnosť miliónov ľudí na oboch stranách Atlantiku,“ povedal hovorca britského premiéra pre BBC.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: bilaterálna spolupráca britsko-americké vzťahy britsko-americký obchod Technológie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk