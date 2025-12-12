USA uzavreli so spojencami „Pax Silica“. Má zabezpečiť dodávky vzácnych kovov na rozvoj AI

Spojené štáty vo štvrtok oznámili vznik nového partnerstva so spojencami s cieľom zabezpečiť dodávky minerálov potrebných pre rozvoj umelej inteligencie. USA sa tak snažia posilniť prístup k strategickým surovinám v čase, keď Čína rýchlo získava náskok.
Dohodu o dodávateľských reťazcoch podpísali USA s kľúčovými ázijsko-pacifickými spojencami – Japonskom, Južnou Kóreou, Singapurom a Austráliou – a Izraelom. Partnerstvo nesie názov „Pax Silica“, odvodený od latinských slov pre mier a kremík, ktorý je základným materiálom pre technológie umelej inteligencie.
Zníženie závislosti od Číny
Cieľom nového partnerstva je zabezpečiť stabilné dodávky a znížiť závislosť od Číny, ktorá v súčasnosti ťaží približne 70 percent kľúčových vzácnych zemín potrebných pre moderné technológie a rýchlo posilňuje svoju pozíciu v globálnom reťazci AI.
„Pax Silica je nový typ medzinárodného zoskupenia a partnerstva – takého, ktoré má spojiť krajiny s najvyspelejšími technologickými firmami sveta a uvoľniť ekonomický potenciál novej éry AI,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničia.
Otvorené aj pre ďalšie štáty
USA uviedli, že k iniciatíve sa môžu pridať ďalšie štáty. Konkrétne mechanizmy zatiaľ nešpecifikovali, no zdôraznili spoločnú snahu zabezpečiť včasné a spoľahlivé dodávky.
„Veríme, že toto zoskupenie je dôležité, pretože globálny systém sa posúva od modelu ‚just in time‘ k strategickému zosúladeniu,“ povedal námestník ministra zahraničných vecí pre ekonomické záležitosti Jacob Helberg.
Podpis dohody prichádza napriek tomu, že prezidentDonald Trump tento týždeň oznámil povolenie exportu pokročilých čipov Nvidia do Číny, čím zvrátil rozhodnutie svojho predchodcu Joea Bidena.
Na rokovaniach o dodávateľských reťazcoch vo Washingtone sa zúčastnili aj Spojené arabské emiráty, Kanada, Holandsko a Európska únia, hoci sa formálne k Pax Silica nepripojili.