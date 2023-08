Wagnerovci aktívne likvidujú tábor v Bielorusku, pre nespokojnosť s platom ich počet klesol

Tábor žoldnierskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku aktívne likvidujú. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Rádio Slobodná Európa a satelitné snímky Planet Labs. Podľa odhadov už bola odstránená asi tretina všetkých stanov v tábore.

Pokles stanov v tábore

V severnej časti tábora v obci Ceľ bolo pôvodne zhruba 129 stanov, no podľa stredajších záberov medzičasom zmizlo asi 65 kusov. V západnej časti tábora už bolo zasa demontovaných asi 27 stanov z pôvodného počtu asi 64.

V centrálnej časti tábora bolo predtým približne 80 stanov, no momentálne asi deväť chýba. Dovedna z pôvodných 273 obytných stanov demontovali asi 101.

Pri úvahe, že do každého zo stanov sa zmestí asi 20 vojakov, znamenalo by to, že tábor opustilo asi 2 020 žoldnierov z pôvodného počtu asi 5-tisíc. S demontážou stanov začali v období okolo 1. augusta.

Neúspešná vzbura

Web Kyiv Independent s odvolaním sa na ukrajinské Národné centrum odporu cez víkend informoval, že počet wagnerovcov v Bielorusku klesol o približne štvrtinu z pôvodného počtu 5 800 na asi 4 400 bojovníkov, pretože neboli spokojní so svojím platom.

Wagnerovci viedli koncom júna neúspešnú vzburu proti Moskve, ktorá odhalila veľké trhliny medzi vysokými predstaviteľmi v Rusku.

Tisíce žoldnierov z Wagnerovej skupiny sa neskôr presunuli do Bieloruska, čím v dôsledku zvýšenej vojenskej aktivity na hraniciach zvýšili napätie medzi týmto spojencom Kremľa a susedným Poľskom i pobaltskými štátmi.

Výcvik armády

Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko ešte dávnejšie vyhlásil, že wagnerovci sa budú v Bielorusku podieľať na výcviku tamojšej armády.

Ukrajinské Národné centrum odporu však uviedlo, že vzhľadom na nízke platy pre inštruktorov „väčšina z nich neplánuje zostať v krajine dlhší čas“.

Wagnerovci umiestnení v Bielorusku, nespokojní so svojimi zárobkami, podpísali zmluvy na boj v afrických krajinách alebo odišli na dovolenku bez úmyslu vrátiť sa.