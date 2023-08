Vojenská pomoc Ukrajine stále pokračuje, Nórsko im údajne poskytne stíhačky F-16

Nórsko sa rozhodlo darovať Ukrajine bojové lietadlá F-16. Informuje o tom na svojej webstránke denník The Guardian s odvolaním sa na nórskeho vysielateľa TV2, ktorému to potvrdili nemenované zdroje.

Koľko stíhačiek by však Nórsko vojnou zmietanej krajine poskytlo, nie je známe. Nórske ministerstvo zahraničia bezprostredne nereagovalo na žiadosť o komentár. Ak by sa dodávka stíhačiek potvrdila, Nórsko by bolo treťou krajinou, ktorá by tak urobila.

Poskytnutie strojov F-16 Ukrajine už oznámili Holandsko a Dánsko. Nórsky premiér Jonas Gahr Støre sa vo štvrtok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve a oznámil dar v podobe protilietadlových striel a ďalšieho vybavenia, ale stíhačky nespomenul.