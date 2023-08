Vo veľkej vojne neexistujú malé skutky, povedal Zelenskyj a zablahoželal Ukrajincom ku Dňu nezávislosti (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok zablahoželal Ukrajincom pri príležitosti 32. dňa nezávislosti vojnou zmietanej krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Je to sviatok silných ľudí. Sviatok dôstojných ľudí,“ povedal Zelenskyj podľa tlačovej správy ukrajinskej prezidentskej kancelárie. „Nezávislú Ukrajinu“ pritom označil za to, za čo bojujú a ocenil prínos každého občana so slovami, že „vo veľkej vojne neexistujú malé skutky“.

Poďakoval aj všetkým Ukrajincom na frontových líniách spolu s dobrovoľníkmi a rodinami. Zároveň tiež vyjadril zármutok nad padlými vojakmi a nazval ich „hrdinami, ktorí zabránili tomu, aby sme stratili Ukrajinu“.

Zelenskyj okrem iného vyzdvihol „tisíce ukrajinských zdravotníkov, ktorí zachránili tisíce životov“, a tiež novinárov, ktorí šíria „pravdu o Ukrajine a tejto vojne v rôznych jazykoch“.

Prezident okrem iného ubezpečil Ukrajincov „pod okupáciou“, ktorí „čakali a budú svedkami návratu Ukrajiny“.