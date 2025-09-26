WADA sprísňuje pravidlá. Inhalovanie oxidu uhoľnatého bude zakázané

Medzinárodná cyklistická únia pristúpila k tomuto kroku ako prvá.
Tablets, pills and syringe of doping drugs or medicine with russ
Foto: ilustračné, Getty images
Svetová antidopingová agentúra (WADA) od budúcej sezóny zaradí vdychovanie oxidu uhoľnatého z iných než diagnostických dôvodov na zoznam zakázaných metód. Organizácia to oznámila v stredu na svojom oficiálnom webe.

Ide o okysličovanie organizmu

Oxid uhoľnatý sa v malom množstve využíva v medicíne aj v športe, najmä pri meraní celkového množstva hemoglobínu alebo difúznej kapacity pľúc. V ostatnom období sa však objavili názory, že jeho opakované vdychovanie môže napomáhať k zlepšeniu športového výkonu. Podľa odborníkov by totiž táto metóda mohla stimulovať erytropoézu, teda tvorbu nových červených krviniek, čo vedie k lepšiemu okysličovaniu organizmu.

Už tento rok zakázala vdychovanie oxidu uhoľnatého mimo lekárskeho zariadenia Medzinárodná cyklistická únia (UCI). WADA teraz pristúpila k plošnému opatreniu naprieč všetkými športmi.

Syringe and medals. Doping in sport. Doping athletes.
Foto: Thinkstockphotos.com

Snaha eliminovať nové formy dopingu

„Využívanie oxidu uhoľnatého pre diagnostické účely, ako sú merania celkového množstva hemoglobínu alebo stanovenie difúznej kapacity pľúc, zakázané nie je,“ uviedla WADA. „Formulácia bola zvolená preto, aby sa rozlišovalo medzi ilegálnym využitím a príjmom v dôsledku prirodzených spaľovacích procesov (napr. fajčenie), vplyvov životného prostredia (napr. výfukové plyny) alebo diagnostických postupov.“

Rozhodnutie WADA tak rozširuje zoznam zakázaných metód, pričom cieľom je eliminovať nové formy dopingu, ktoré môžu ovplyvniť férovosť športovej súťaže aj zdravie športovcov.

