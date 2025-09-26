Trojka v poslednej sekunde a obrovská radosť! Levice sa predstavia v Lige majstrov - VIDEO

Veľký úspech slovenského šampióna. Patrioti Levice postúpili do Ligy majstrov v basketbale.
Kvalifikácia Ligy majstrov: BK Patrioti Levice - Bakken Bears
Postupová radosť basketbalistov Levíc so svojimi fanúšikmi po víťaznom finále kvalifikačného turnaja v Bulharsku. Foto: FB, www.facebook.com
Patrioti Levice si ako prvý tím zo Slovenska v histórii zahrajú v hlavnej fáze basketbalovej Ligy majstrov.

V nervydrásajúcom finále kvalifikačného turnaja v bulharskom Samokove Levičania zdolali dánskeho súpera Bakken Bears 100:98 po dvojnásobnom predĺžení. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 76:76 a po prvom predĺžení 86:86.

Dráma a dve predĺženia

Finálový súboj priniesol poriadnu drámu, ale druhé predĺženie a najmä jeho záver prevýšil všetky očakávania fanúšikov. V prvom predlžení bol dánsky tím vo vedení 84:78 a krátko pred koncom aj 86:83.

Tri sekundy pred klaksónom však Rickey McGill neskutočnou trojkou o dosku vyrovnal na 86:86. Išlo sa do druhého predĺženia, v ktorom po ďalšej trojke McGilla viedli Levice 96:91, ale do konca zostávalo ešte jeden a pol minúty.

Neuveriteľný záver

Za ten čas dánsky tím z mesta Aarhus otočil na 98:97 a tento stav svietil na ukazovateli skóre aj sekundu pred koncom. Potom však prišla prihrávka Aatu Kivimäkiho na Willa Cariusa a americký „power forward“ ťažkou strelou z odskoku preklopil víťazstvo na stranu Levíc.

S dopadom lopty do koša sa zároveň pískal koniec zápasu a Levice ako prvý slovenský tím postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov.

„Bol to neuveriteľný zápas. Nevzdávali sme sa a bojovali sme do poslednej sekundy. Myslím si, že sme si to zaslúžili. Priniesli sme ako prvý tím na Slovensko Ligu majstrov. Sme veľmi unavení, ale šťastní. Teraz si oddýchneme a potom pôjdeme ďalej pracovať,“ uviedol Aatu Kivimäki na klubovom webe patriotilevice.sk.

Tridsiata krajina

„Slovensko sa stalo tridsiatou krajinou, ktorej tím si zahrá v skupinovej fáze Ligy majstrov. Levice tento postup oslávili so svojimi fanúšikmi, ktorí za nimi cestovali do Bulharska. Prvý zápas v F-skupine odohrajú Levičania 8. októbra proti maďarskému Szolnoku,“ napísal web championsleague.basketball.

Okrem Szolnoku Levice v F-skupine vyzvú aj gréckeho favorita AEK Atény a lotyšského majstra VEF Riga. V skupine odohrajú systémom každý s každým doma-vonku dokopy šesť zápasov.

Víťazi ôsmich skupín postúpia priamo do osemfinále. Druhé a tretie tímy z jednotlivých skupín si zahrajú v baráži na dva víťazné zápasy o postup do play-off. Posledné tímy zo skupín skončia svoju púť.

