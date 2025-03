Vždy majte doma zásoby aspoň na tri dni, varuje občanov Európska komisia

Každý občan Európskej únie by mal mať doma dostatok potravín na to, aby bol v prípade krízy sebestačný aspoň 72 hodín. Ako referuje web Politico, s týmto varovaním prišla Európska komisia vo svojej Stratégii pripravenosti Únie.

„Dokument uvádza, že v prípade extrémnych problémov je počiatočné obdobie najkritickejšie,“ uvádza Politico a poukazuje na to, že spomenutý návrh Komisie načrtáva možné scenáre od vojny cez kybernetické útoky a smrteľné choroby až po záplavy spôsobené klimatickými zmenami.

Opravte si strechu, kým svieti slnko

„Žiadna z hlavných kríz ostatných rokov nebola izolovaná alebo krátkodobá. Európa si nemôže dovoliť zostať reaktívna,“ podotýka dokument, ktorý spomenul krízy nedávneho obdobia ako pandémia COVID-19, inflácia či konflikty vo svete, hlavne vojna na Ukrajine.

Stratégia so sebou prináša posolstvo „opravte si strechu, kým svieti slnko“. Cieľom Komisie je „pomôcť jednotlivcom na úrovni domácností“. Podľa 17-stranového návrhu by stratégia mala „vytvoriť bezpečnú a odolnú EÚ so schopnosťami potrebnými na predvídanie a riadenie hrozieb a nebezpečenstiev, nezávisle od ich povahy alebo pôvodu“.

To zahŕňa poskytovanie usmernení členským krajinám na „skladovanie základných zásob, plánovanie kríz, dostupnosť úkrytov, opatrenia na zabezpečenie dostupnosti kritickej pôdy a priestoru,“ uvádza návrh. Byť lepšie pripravený si tiež podľa Komisie vyžaduje flexibilnejší prístup k hotovosti.

Zakotvenie aj do školských osnov

Na upevnenie týchto opatrení Komisia zvažuje nový legislatívny balík na stanovenie štandardov a merateľných dlhodobých cieľov pripravenosti. „Komisia posúdi potrebu a uskutočniteľnosť zákona o pripravenosti EÚ na posilnenie odolnosti životne dôležitých spoločenských funkcií stanovením spoločných štandardov a merateľných dlhodobých cieľov,“ uvádza dokument.

Pripravenosť a bezpečnosť majú byť začlenené v európskej legislatíve a majú sa dokonca stať súčasťou školských osnov v členských štátoch EÚ.