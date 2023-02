Zvýšenie miezd sestier naráža na chyby v legislatíve, tvrdí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Zvýšenie miezd sestier naráža na chyby v legislatíve a neochotu zamestnávateľov dať sestrám to, na čo majú nárok. Uznávanie odpracovaných rokov odbornej praxe sa nevzťahuje na tie sestry, ktoré pracovali v zariadeniach sociálnych služieb, či v predškolských a školských zariadeniach. V tlačovej správe na to upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Zvyšovaniu miezd sa vyhýbajú

Na výkon praxe v tzv. nezdravotníckych zariadeniach musia sestry podľa komory spĺňať tie isté podmienky odbornej spôsobilosti, registrácie, či sústavného vzdelávania ako sestry v nemocniciach. Na sestry v ambulantnom sektore, v dialyzačných centrách a v Národnej transfúznej službe sa nevzťahuje ani zvýšenie miezd, ani stabilizačné príspevky.

Koniec minulého roka priniesol zvýšenie miezd zdravotníckym pracovníkom, od 1. januára 2023 úpravu koeficientov na výpočet základnej hrubej mzdy. Pri zaradení do vyššieho stupňa podľa rokov odbornej praxe je potrebné tieto roky odbornej praxe sestry dokladovať. Napriek zúfalému nedostatku sestier v našom systéme však zamestnávatelia podľa komory sestier robia všetko preto, aby sestrám ich mzdy zvyšovali čo najmenej.

Neuznaná prax

„V praxi sa začínajú objavovať prípady, kedy zamestnávateľ sestre uznáva len odbornú prax v zdravotníckom zariadení, resp. ústavnom zdravotníckom zariadení,“ uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Upozorňuje na sestry, ktoré v minulosti pracovali v zariadeniach sociálnych služieb, či v predškolských a školských zariadeniach a vykonávali odborné pracovné činnosti sestry.

„Dostávajú sa do situácie, že aj keď má sestra odpracovaných napríklad 34 rokov odbornej praxe, avšak z toho pracuje v ústavnom zdravotníckom zariadení len rok, zamestnávateľ ju zaradí a zaplatí len ako sestru s jednoročnou praxou,“ tvrdí. Považuje to za nezmyselnú chybu, pri ktorej sa motivačný charakter vyššej mzdy vytráca

Diskriminačné konanie

„Ozývajú sa nám aj sestry zo zariadení sociálnych služieb, kde im odmietajú poskytnúť stabilizačné príspevky aj napriek tomu, že tento príspevok bol vyplácaný opatrovateľkám, či iným zamestnancom zariadení. Sestry obchádzajú s vyjadrením, že nevedia, či s nimi do troch rokov budú počítať, a to aj napriek tomu, že pracovné miesto zrušiť neplánujú,“ upozorňuje viceprezident SKSaPA Lukáš Kober. Tvrdí, že ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny by si malo overiť tieto skutočnosti a zasiahnuť voči takémuto nekalému a diskriminačnému konaniu voči sestrám.

„Informácie od sestier hovoria aj o iných nekalých praktikách zamestnávateľov. Z dôvodu vyšších nárokov na odmeňovanie mnohí plánujú sestrám odobrať osobné ohodnotenia a iné príplatky a tak ich ponechať len na základnej mzde,“ povedal. Prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová preto vyzýva vládu, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, aby vyriešili chyby, ktoré spôsobili vlastnými, tzv. motivačnými či stabilizačnými opatreniami.