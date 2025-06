Danko kritizuje Šaška. Minister by nemal riešiť elektronické cigarety, ale chaos v zdravotníctve - VIDEO

Zdravotníctvo je segment, v ktorom musí minister financií jasne definovať hranicu medzi pôsobením štátu a súkromného sektora. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že aktuálne v tomto odvetví podľa neho panuje značný chaos. Najmä finančné skupiny podnikajúce v zdravotníctve by si podľa neho zaslúžili otvorený dialóg so štátom.

„Minister zdravotníctva by nemal riešiť elektronické cigarety, ale mal by si sadnúť za rokovací stôl s oligarchami a diskutovať o smerovaní zdravotníctva. V súčasnosti v ňom panuje obrovský chaos,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti Andrej Danko.

Zároveň informoval, že SNS plánuje počas leta vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude analyzovať jednotlivé odvetvia a ich potreby. V prípade zdravotníctva nevylučuje ani prípadnú formu adresnej pomoci, ktorá však podľa neho musí vychádzať z dôslednej analýzy.

Danko sa dotkol aj pripravovanej transakčnej dane, pričom zdôraznil, že živnostníci a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur ju určite platiť nebudú.