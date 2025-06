UNB podala podnet na prokuratúru, vyjadrenia odborárov o testovaní na drogy považuje za zavádzajúce

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) podala podnet na krajskú prokuratúru v reakcii na vyjadrenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) z tlačovej konferencie konanej 30. mája 2025. Podľa hovorkyne UNB Evy Kliskej nemocnica tvrdí, že zo strany LOZ odzneli zavádzajúce informácie.

„Podnet zo strany UNB bol podaný v zmysle preverenia zákonnosti postupov orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s odmietnutím trestného oznámenia v kauze pozitívne testovaného lekára,“ uviedla Kliská.

LOZ hovorilo o pochybení vedenia pri testovaní na drogy

LOZ koncom minulého týždňa kritizovalo riaditeľa UNB Alexandra Mayera za postup v prípade lekára, ktorý mal v UNB pracovať pod vplyvom drog. Odborári hovorili o pochybení vedenia pri testovaní na drogy. V dôsledku nezabezpečenia adekvátnych dôkazov sa podľa nich nemohlo začať trestné stíhanie. Žiadali odvolanie Mayera.

„Riaditeľ podľa prokuratúry a polície zbabral testovanie a, žiaľ, dôkazy, ktoré zabezpečila nemocnica, neboli adekvátne na to, aby mohlo pokračovať trestné stíhanie. Vzhľadom na zbabrané testovanie riaditeľom nemocnice bolo trestné oznámenie zamietnuté,“ skonštatoval predseda LOZ Peter Visolajský.

LOZ kritizovalo, že Mayer nepodal trestné oznámenie v deň incidentu, hoci sa o ňom bezodkladne dozvedel. „Vedenie nemocnice nepodalo trestné oznámenie vôbec. Túto povinnosť sme si splnili my,“ argumentoval Visolajský. Odborári namietali tiež to, že šéf UNB nezavolal policajnú hliadku, nežiadal zaistenie osoby a odobratie vzorky moču a krvi pod jej dohľadom a nevykonal kvantitatívnu analýzu na zistenie množstva drogy v moči.

Výzva na vyvodenie personálnej zodpovednosti

V tejto súvislosti LOZ vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vyvodil okamžitú personálnu zodpovednosť voči vedeniu UNB a stanovil štandardy pre nemocnice týkajúce sa postupu pri podozrení na prácu pod vplyvom drog.

„Pacient v bratislavskej nemocnici, ale aj všade inde, sa vzhľadom na to, že nemáme štandardné postupy, ako v takýchto situáciách postupovať, nemôže cítiť bezpečne. A to my nemôžeme akceptovať,“ podotkol Visolajský.

UNB v reakcii na tieto vyjadrenia podala podnet na krajskú prokuratúru, pričom tvrdí, že zo strany LOZ odzneli zavádzajúce informácie. Spor medzi nemocnicou a odborármi tak pokračuje.