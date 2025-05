Závislosť na nikotíne rastie. Štát sľubuje prísnejšiu legislatívu

Závislosť na nikotínových výrobkoch postihuje čoraz mladšie ročníky. Zatiaľ čo sa atraktívne vapy a vrecúška stávajú bežnou súčasťou školských tašiek, odborníci aj ministerstvo varujú pred vážnymi dôsledkami. Nová legislatíva by mala priniesť prísnejšie pravidlá od roku 2026.

Závislosť, ktorá prichádza rýchlo

Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS) upozorňuje na čoraz širšie rozšírenie nikotínových výrobkov medzi mladými. Podľa odborníkov vedie konzum nikotínu k pomerne rýchlemu vzniku závislosti. Už v priebehu jedného roka je možné pozorovať jej príznaky. Dôraz kladú na fakt, že ide o psychickú poruchu, nie „zlozvyk“.

Dostupnosť a atraktívny dizajn produktov ako jednorazové vapy či ochutené nikotínové vrecúška, často maskujú riziká, ktoré mladí nedokážu vyhodnotiť. Tieto produkty s vysokým obsahom nikotínu sú navrhnuté tak, aby oslovili najzraniteľjšiu cieľovú skupinu.

Ako nikotín mení zdravie mladých?

Mozog človeka sa vyvíja do 25. roku života a nikotín tento proces negatívne ovplyvňuje. Podľa SPS znižuje toleranciu k stresu, zvyšuje riziko depresie, úzakosti a problémov so súpredením. Závislosť sa môže vyvinúť už do 14 dní od prvých pokusov.

Závislosť sa zvyčajne rozvíja v adolescencii, keď je silná potreba patriť do skupiny, zvládať emócie a stres. V tejto fáze často vzniká nutkanie na opakované užitie, rast denných dávok a objavujú sa odvykacie príznaky.

Jednorazové vapy môžu obsahovať ťažké kovy a toxické chemikálie. Zdravotné riziká zahŕňajú arytmie, výkyvy tlaku, oslabenie imunity, poruchy spánku, dýchavičnosť, astmu či nevoľnosť.

Počet detí vo veku 11–15 rokov, ktoré už nikotín vyskúšali, sa za dva roky viac ako zdvojnásobil. Každé piate dieťa netušilo, že produkt obsahoval nikotín. Až 65 % mladých si myslí, že vapy sú „bezpečnejšie“.

Iniciatíva, ktorá dáva hlas mladým a riešenia dospelým

Na naliehavú situáciu okolo mladistvých a nikotínu zareagovalo aj občianske združenie PRIMA, ktoré v apríli tohto roku spustilo iniciatívu „Chuť na závislosť“. Tá prepája odborníkov, mladých ľudí aj ich rodiny a snaží sa tému nikotínu komunikovať otvorene, bez strašenia a morálneho odsudzovania.

Jadrom kampane sú autentické výpovede mladých ľudí, ktorí si prešli vlastnou skúsenosťou so závislosťou od nikotínu. Kampaň sa nespolieha na zákazové rétoriky, ale stavia na komplexných informáciách a ľudskom prístupe.

Okrem prevencie ponúka aj praktickú pomoc – bezplatnú psychologickú podporu pre deti, rodičov a blízkych, ktorí sa s problémom závislosti stretávajú. Konzultácie sú dostupné osobne v Bratislave, ako aj online, a je možné si zvoliť odborníka podľa preferencií.

Súčasťou iniciatívy je aj výzva verejnosti a apel na ministra zdravotníctva, aby štátne politiky dôslednejšie chránili mladých pred návykovými látkami. Ľudia sa do nej môžu zapojiť priamo na oficiálnej stránke kampane. PRIMA tak vytvára nielen platformu pre informovanie, ale aj reálny priestor na zmenu – s dôrazom na empatiu, prevenciu a podporu.

Rezort zdravotníctva chystá zmeny v legislatíve

V reakcii na rastúci výskyt užívania nikotínových výrobkov u mladistvých pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva návrh zásadnej legislatívnej zmeny.

Tá má zakázať predaj jednorazových e-cigariet a ochutených výrobkov s príchuťami, ktoré sú atraktívne najmä pre deti a tínedžerov. Súčasťou novely sú aj prísnejšie pravidlá pre reklamu, marketing a zvýšenie sankcií pre porušovateľov.

„Mojou úlohou ako ministra zdravotníctva je chrániť zdravie našich detí a občanov. Práve preto som sa rozhodol zakročiť proti atraktívnym, ale extrémne nebezpečným nikotínovým výrobkom, ktoré sa v tichosti stali súčasťou každodenného života našich tínedžerov,“ uviedol minister Kamil Šaško.

Podľa dostupných údajov si až 35 % mladistvých vyskúšalo e-cigaretu a každé štvrté dieťa si ju dokáže kúpiť bez problémov. „Ako otec chápem, že nikotín v školských taškách nie je len zdravotný problém, je to morálne zlyhanie nás dospelých. Závislosť sa začína nenápadne,“ dodal Šaško.

Navrhovaná legislatíva zavádza:

zákaz predaja nenabíjateľných jednorazových e-cigariet,

zákaz predaja ochutených výrobkov (okrem mentolu, mäty a tabaku),

zákaz poskytovania spotrebiteľských výhod v súvislosti s nákupom týchto produktov,

zvýšenie finančných postihov,

zákaz predaja súvisiacich výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Motiváciou ministerstva je nielen znížiť zdravotné riziká, ale aj reagovať na ekologickú záťaž spojenú s jednorazovými výrobkami a zredukovať náklady na liečbu dôsledkov závislostí.