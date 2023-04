Zamestnávatelia žiadajú, aby sa zabezpečila kontinuita dodávok liekov na Slovensko počas neočakávaných výpadkov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR žiada umožniť výrobcom humánnych liekov zabezpečiť kontinuitu dodávok liekov na Slovensko pri neočakávanej situácii ohrozujúcej dostupnosť lieku.

Mohli by povoliť výnimku

V takomto prípade by Štátny ústav pre kontrolu liečiv mohol povoliť výnimku z uvádzania údajov na vonkajšom a vnútornom obale lieku alebo ich uvádzania v štátnom jazyku.

Ide o zásadnú pripomienku AZZZ k návrhu novely zákona o liekoch, o ktorom v pondelok rokuje Hospodárska a sociálna rada SR.

Nedostupnosť liekov

V prípade neočakávanej situácie s nedostupnosťou liekov, ktorá môže byť dôsledkom rôznych udalostí, je podľa zamestnávateľov potrebné zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku. Týka sa to aj terapeutických oblastí, napríklad antibiotík a iných, ktoré sú z väčšej miery zastúpené generickými liekmi.

„V systéme existujúceho emergentného systému je povinnosťou všetkých výrobcov zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku, avšak v prípade, že nastane výpadok dovozu lieku s väčšinovým podielom na trhu, automaticky nastane nedostupnosť liekov ostatných výrobcov v danej terapeutickej skupine,“ upozorňuje AZZZ.

Zabezpečenie kontinuity

Výrobcovia humánnych liekov by podľa zamestnávateľov po zapracovaní ich návrhu do zákona mohli zabezpečiť kontinuitu dodávok liekov na Slovensko, ak by vznikla mimoriadna, neočakávaná situácia na trhu v danej terapeutickej skupine.

„Legislatívnou úpravou by sa zabránilo tzv. “domino efektu” výpadku liekov. Výrobca by v prípade avizovaného výpadku výroby pre Slovensko mal mať možnosť zabezpečiť a v takejto mimoriadnej situácii minimalizovať výpadok humánneho lieku na trhu,“ dodala asociácia zamestnávateľov.