Nemecký Bayer žaluje výrobcov mRNA vakcín proti Covidu z porušenia patentu

Agrochemická spoločnosť neuviedla výšku požadovaného odškodnenia, nárokuje si však „základnú kompenzáciu, ktorá podľa patentových zákonov patrí držiteľovi patentu“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Coronavirus Covid 19 Protection and Vaccine. Doctor drawing up solution from vaccine bottle and filling syringe injection for patient vaccination in medical clinic, Coronavirus in background
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecko Farmácia Zdravie z lokality Nemecko

Nemecký agrochemický koncern Bayer v stredu pre agentúru AFP potvrdil, že podal žaloby na americké farmaceutické firmy Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson, ako aj na nemeckú BioNTech, pre údajné porušenie patentu pri výrobe vakcín proti ochoreniu Covid-19.

Podľa žalôb podaných na federálnych súdoch v Delaware a New Jersey mali spoločnosti využiť patentovaný mRNA proces vyvinutý v 80. rokoch biotechnologickou firmou Monsanto, ktorá je dnes dcérskou spoločnosťou Bayeru, pôvodne určený na zvyšovanie odolnosti plodín voči škodcom.

Patenty patria Bayeru

„V žalobe uvádzame, že žalovaní porušili patentované inovácie vo vlastníctve Bayeru, ktoré zvyšujú stabilitu mRNA a ktoré Bayer pôvodne využíval na poľnohospodárske účely,“ uviedol hovorca spoločnosti. Dodal, že takto sa im podarilo prekonať „jednu z najväčších výziev, ktorým pri vývoji vakcín čelili“.

Spoločnosti BioNTech a Pfizer spolupracovali na vývoji vakcíny Comirnaty, ktorá bola na Západe schválená ako prvá, založenej na novom využití mRNA technológie. Vakcína od Moderny tiež využíva technológiu mRNA, kým Johnson & Johnson používa vo svojich vakcínach geneticky upravený adenovírus na vyvolanie imunitnej odpovede.

Patentové spory aj v minulosti

O využívaní technológie mRNA sa už viedlo niekoľko patentových sporov. Pfizer a BioNTech minulý rok uzavreli dohodu o vyrovnaní v hodnote približne 633 miliónov eur plus licenčné poplatky s britskou firmou GSK a nemeckou CureVac.

„V uplynulých rokoch podalo žaloby mnoho spoločností a výskumných inštitúcií, ktoré tvrdia, že ich technológie boli použité pri vývoji vakcíny,“ uvádzajú Bayer a Monsanto vo svojich žalobách voči spoločnostiam Pfizer, BioNTech a Moderna.

Nemecká spoločnosť neuviedla výšku požadovaného odškodnenia, nárokuje si však „základnú kompenzáciu, ktorá podľa patentových zákonov patrí držiteľovi patentu“.

Firmy a inštitúcie: BayerBioNTechCureVacGSKJohnson & JohnsonModernaPfizer
Okruhy tém: Covid Koronavírus COVID-19 vakcína mRNA vakcíny Patent Žaloba
