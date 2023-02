VšZP by mohla vymáhať pohľadávky flexibilnejšie a nezapájať exekútorov, celý proces by sa aj zlacnil

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta návrh, podľa ktorého by si mohla od budúceho roka sama vymáhať svoje pohľadávky. Pre agentúru SITA to uviedla Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie poisťovne. Ide podľa nej o flexibilnejšie vymáhanie pohľadávok za zdravotné poistné.

Bez zapojenie exekútorov

„Znamenalo by to, že zdravotná poisťovňa by si mohla vymáhať svoje pohľadávky od dlžníkov priamo, bez toho, aby musela zapájať exekútorov. Tento návrh zákona by mal zlepšiť možnosť vlastného vymáhania poistného a zdravotná poisťovňa by sama vedela efektívnejšie vymáhať svoje pohľadávky,“ tvrdí Štefúnová.