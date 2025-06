Vo Fakultnej nemocnici v Trnave otvorili nové pracovisko, liečba infarktov v kraji bude dostupnejšia - FOTO

Fakultná nemocnica v Trnave otvorila nové pracovisko intervenčnej kardiológie. Zaradila sa tak medzi tie, kde je možné liečiť akútny srdcový infarkt a iné srdcové ochorenia. Pacientov s akútnym infarktom doteraz z Trnavského kraja prevážali do Nitry alebo do Bratislavy.

Nové pracovisko

Nové pracovisko je vybavené najmodernejšou technikou, má však k dispozícii aj odborný tím lekárov a sestier na život zachraňujúce výkony.

Nové pracovisko by podľa primára kardiologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave Daniela Čambála malo ročne urobiť 1000 až 1500 výkonov, prakticky každý z nich bude život zachraňujúci. V prípade akútneho srdcového infarktu bude pacient pri plnom vedomí, lekári sa vodičmi dostanú cez ruku do srdca, kde identifikujú uzatvorenú cievu, ktorú následne spriechodnia. Takýto výkon sa musí urobiť čo najrýchlejšie, obvykle do 90 minút.

Vykonáva ho tím zložený z piatich lekárov, piatich sestier a rádiologických pracovníkov. Otvorenia pracoviska sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Richard Raši, podľa ktorého sa v médiách stále hovorí o veľkých investíciách do nemocníc v Martine, Banskej Bystrici, Prešove alebo o plánovanej výstavbe novej nemocnice v Bratislave.

„Ale aj takáto relatívne malá investícia, v porovnaní so stámiliónovými, je dôležitá, pretože toto pracovisko bude zachraňovať ľudské životy. Rýchlejší zásah pri záchrane života ide ruka v ruke s vyššou šancou na prežitie, liečbou a skorším návratom pacienta do domáceho prostredia.“ zdôraznil predseda parlamentu.

Výstavba novej nemocnice

Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že nové pracovisko prichádza v čase, kedy ochorení srdca pribúda a naozaj rozhoduje rýchlosť zásahu. Z tohto pohľadu je podľa neho nové pracovisko pre pacienta obrovským prínosom. Naznačil tiež, že neustále sa pracuje aj na zabezpečení výstavby novej nemocnice v Trnave, témou bude začiatkom jesene.

„Budeme hľadať všetky možné aj nemožné kreatívne spôsoby, ako podporiť túto významnú investíciu,“ povedal minister zdravotníctva Šaško.