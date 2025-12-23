Vianočné sviatky sú najnáročnejším obdobím pre pečeň, odborníci varujú pred vážnym tukovým ochorením

Vianočné sviatky sú každoročne jedným z najnáročnejších období pre pečeň. Zvýšená konzumácia cukru a tukov v kombinácii s nižším pohybom spôsobuje, že tento kľúčový orgán musí spracovať oveľa viac látok ako zvyčajne. Odborníci preto upozorňujú na riziko zhoršenia pečeňových funkcií a výskyt tukového ochorenia pečene známeho ako MASLD, teda metabolicky asociovaná steatóza pečene.
Rizikové faktory
Hoci väčšina ľudí si sviatočné prejedanie spája skôr s kilami navyše, výskumy naznačujú, že už mierna redukcia cukru a nasýtených tukov spolu so zvýšením príjmu vlákniny môže významne znížiť množstvo tuku v pečeni. Pozitívne zmeny sa pritom dajú dosiahnuť aj bez úbytku hmotnosti.
Medzi najväčšie rizikové faktory patrí vysoký príjem fruktózy, tučných jedál a sladených nápojov. Naopak, mediteránsky typ stravy podľa štúdií pomáha redukovať tuk v pečeni, dokonca aj pri nezmenenej hmotnosti. Počas Vianoc pečeň zažíva zvýšené zaťaženie aj pre vysoký príjem alkoholu, ktorý sa musí ako toxická látka neutralizovať ako prvý. V kombinácii s nedostatkom pohybu sa tým znižuje jej metabolická výkonnosť.
Pokles fyzickej aktivity
MASLD je pritom jedným z najčastejších zdravotných problémov vo vyspelých krajinách. Postihuje približne tretinu dospelých a až 60 až 80 % ľudí s obezitou alebo diabetom 2. typu. Hoci sa choroba najčastejšie spája s nadváhou, môže postihnúť aj osoby so zdravou hmotnosťou. Ide o chronické ochorenie, ktoré úzko súvisí so stravovacími návykmi a môže viesť k závažným komplikáciám.
Jedným z dôvodov, prečo počas zimných mesiacov priberáme, je aj pokles fyzickej aktivity. Kratšie dni, chladné počasie a menšia motivácia k pohybu spôsobujú znížený energetický výdaj. Okrem toho sa na zdravotnom stave podpisuje aj tzv. sezónna afektívna porucha. Tá ovplyvňuje hladiny serotonínu a melatonínu, čo vedie k zníženej nálade a zvýšenej chuti na sladké a kaloricky bohaté jedlá.
Trápenie pečene
Štúdie ukazujú, že počas sviatkov môže človek skonzumovať až trojnásobok odporúčaného denného príjmu kalórií, čo môže predstavovať aj 6 000 kalórií denne. Tento nadmerný príjem kalórií vedie nielen k nárastu hmotnosti, ale najmä k ukladaniu tuku v oblasti pečene. Pečeň počas sviatkov trpí viacerými spôsobmi.
Cukor sa v tele premieňa na tuk, ktorý sa následne ukladá v pečeni. Nadmerný príjem tuku z jedál vedie k zápalovým procesom a alkohol ju zaťažuje ako prvý orgán detoxikácie. Znížený pohyb navyše spomaľuje metabolické procesy a regeneráciu. Odborníci odporúčajú podporiť pečeň aj pomocou esenciálnych fosfolipidov. Ide o prírodné látky, ktoré sú súčasťou bunkových membrán a pomáhajú zlepšovať metabolické procesy v pečeni.
Vedomé jedenie
Dôležitú úlohu však zohráva aj spôsob, akým jedlo konzumujeme. Koncept „mindful eating“, teda vedomého jedenia, odporúča niekoľko jednoduchých krokov. Pred jedením sa na chvíľu zastaviť a vedome sa nadýchnuť, zvoliť si menší tanier a začať šalátom alebo bielkovinou. Jedlo by sa malo jesť pomaly a bez výčitiek, ktoré zvyšujú stres a hladinu kortizolu.
Ten je pritom zodpovedný za ukladanie tuku v oblasti brucha. Aj počas sviatkov je preto možné užiť si jedlo bez výčitiek a zároveň nepreťažiť pečeň. Kľúčom je uvedomelosť, striedmosť a starostlivosť o zdravie už počas sviatočných dní, nie až s novoročnými predsavzatiami.